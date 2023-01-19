連結道路重鋪路面 花蓮高寮大橋便道21日通車

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）去年918台東強震造成花蓮高寮大橋倒塌，交通中斷，縣府施作臨時便道已經完工，便道兩側連接道路今、明2天封閉重新鋪設路面，預計21日開放通車，採日間通行。

台東918強震造成橫跨秀姑巒溪的高寮、崙天大橋倒塌，花蓮縣府預估重建期至少20個月，去年現勘評估水流及堤防位置後，決議搭設溪底便道因應，崙天大橋臨時便道完工後7日開放通行，高寮大橋臨時便道也趕在農曆年前完工。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天指出，高寮大橋臨時便道於18日試通行，經現場觀察及檢討，連接替代道路為防汛道路、農路，因路面老舊、容易揚塵，考量年節車流量大，應進行改善提供民眾安全行車道路。

鄧子榆說，高寮大橋連接道路今天起至明天封路施工，進行約800公尺替代道路路面刨除並鋪設瀝青混凝土（AC）路面，預計21日開放通行。

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鄧子榆表示，高寮大橋及崙天大橋臨時便道通車後，由玉里鎮公所負責安全管制，原則上採日間通行，夜間、颱風及大雨禁止通行，15公噸以上大型車禁行。

縣府指出，918地震災後重建，經向中央爭取震災受損設施重建經費，行政院於民國111年11月9日核定高寮大橋重建經費9億9000萬餘元、崙天大橋重建經費2億6990萬餘元、玉長大橋重建經費5億2700萬餘元，目前已委託廠商設計規劃中，預計年後完成設計。（編輯：陳仁華）1120119