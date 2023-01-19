更多編輯台推薦新聞：
中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打
產經

2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
室內口罩鬆綁1/31公布 規劃再催打1針加強劑疫苗
首頁 / 地方

連結道路重鋪路面 花蓮高寮大橋便道21日通車

2023/1/19 15:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣19日電）去年918台東強震造成花蓮高寮大橋倒塌，交通中斷，縣府施作臨時便道已經完工，便道兩側連接道路今、明2天封閉重新鋪設路面，預計21日開放通車，採日間通行。

台東918強震造成橫跨秀姑巒溪的高寮、崙天大橋倒塌，花蓮縣府預估重建期至少20個月，去年現勘評估水流及堤防位置後，決議搭設溪底便道因應，崙天大橋臨時便道完工後7日開放通行，高寮大橋臨時便道也趕在農曆年前完工。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天指出，高寮大橋臨時便道於18日試通行，經現場觀察及檢討，連接替代道路為防汛道路、農路，因路面老舊、容易揚塵，考量年節車流量大，應進行改善提供民眾安全行車道路。

鄧子榆說，高寮大橋連接道路今天起至明天封路施工，進行約800公尺替代道路路面刨除並鋪設瀝青混凝土（AC）路面，預計21日開放通行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄧子榆表示，高寮大橋及崙天大橋臨時便道通車後，由玉里鎮公所負責安全管制，原則上採日間通行，夜間、颱風及大雨禁止通行，15公噸以上大型車禁行。

縣府指出，918地震災後重建，經向中央爭取震災受損設施重建經費，行政院於民國111年11月9日核定高寮大橋重建經費9億9000萬餘元、崙天大橋重建經費2億6990萬餘元、玉長大橋重建經費5億2700萬餘元，目前已委託廠商設計規劃中，預計年後完成設計。（編輯：陳仁華）1120119

#高寮大橋及崙天大橋
#鄧子榆
#花蓮高寮大橋
鄧子榆
整合交通與食宿旅遊規畫 「Hualien Yo真行」上線花蓮高寮及崙天大橋溪底便道 預計12月底完工
918地震
918強震花蓮斷橋趕重建 高寮大橋便道18日通車疫情下又逢地震 花蓮家扶募愛心招待南區受助家庭
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族