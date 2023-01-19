花蓮蔬果供貨充足 部分年節應景蔬菜價格漲約1成

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農曆春節即將到來，花蓮縣蔬菜運銷合作社19日指出，近期農產品供應量充足，應景的白蘿蔔、芥菜及青蒜等蔬菜價格漲約1至2成，整體蔬果價格平穩。圖為市場內各式葉菜陳列。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 112年1月19日

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）農曆年節將屆，花蓮縣蔬菜運銷合作社經理潘文賢今天指出，近期氣候穩定，農產品供應量充足，應景的白蘿蔔、芥菜及青蒜等價格漲約1至2成，整體蔬果價格平穩。

花蓮縣長徐榛蔚今天上午由農業處長陳淑雯、行政暨研考處長吳昆儒等人陪同，視察花蓮市果菜市場，逐一向攤販拜年，也採購不少新鮮蔬果及乾貨。

潘文賢指出，去年初受氣候影響，到貨量不足價格偏高，近期氣候平穩，產量充足，價格維持平穩，平均拍賣價每公斤新台幣20元至25元。

潘文賢指出，應景蔬菜包括白蘿蔔、娃娃菜、青蒜、芥菜及高麗菜等，價格比平日稍漲1至2成。

花蓮縣蔬菜運銷合作社統計蔬果供應量，春節期間水果每天平均約85噸，蔬菜拍賣交易量約112公噸，其中外縣市調運進場量約120公噸，共317公噸，各項蔬菜總到貨量較去年增加5%，可滿足春節市場需求。

因應年節蔬果需求量增加，花蔬社加強執行農藥殘留檢驗，透過生化法快篩及拉曼法抽驗，春節前檢驗件數從每月3000多件增加到7000件以上。

潘文賢指出，花蓮市果菜市場將於除夕（21日）起休市，初四（25日）開市，明天是年前最後1天開市，提醒民眾把握時間採買蔬果。（編輯：卞金峰）1120119