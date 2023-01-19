更多編輯台推薦新聞：
過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

屏東里港鄉逾3千自來水申請戶 農曆年前陸續供水

2023/1/19 21:16（1/19 21:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北19日電）屏東縣里港地區因地下水豐沛，自來水普及率偏低。台水公司今天表示，目前自來水申請戶數超過3000戶，已於近日出水，過江、玉田、永春及春林4村將視進度陸續供水。

台水今天發布新聞稿表示，屏東縣里港地區因地下水豐沛，居民長期使用地下水做為水源，導致自來水普及率偏低；而居民所取用的地下水為淺層地下水，近年隨著環境的變遷，淺層地下水容易受污染，也因未受檢驗，水質堪慮，民眾渴望使用乾淨、穩定的自來水呼聲日益升高。

台水公司、屏東縣政府及鄉公所，因此召開多場說明會，讓民眾了解自來水重要性，包含自來水水質均有經過淨水場處理，且原水及清水均有定期檢驗，符合環保署所訂飲用水水源及水質標準，才會提供給用戶飲用，鼓勵民眾踴躍申裝自來水。

台水指出，積極於里港鄉推動自來水建設，目前除已建置與鹽埔鄉共用的淨水場外，並先於過江、玉田、塔樓、永春、大平及春林等村，埋設58公里的送配水管線，目前自來水申請戶數超過3000戶，塔樓及大平兩村於1月18日開始供水，另過江、玉田、永春及春林4村將視進度陸續供水。

同時，年節期間也將安排人員進駐巡檢，確保水質安全無虞。（編輯：林興盟）1120119

#台水
#台水公司
#玉田
台水
台水估春節每日用水增近39萬噸 籲節約用水
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族