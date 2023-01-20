侯友宜：期待與新內閣齊力打拚 讓國家永續繁榮

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市長侯友宜今天慰問春節留守的警消人員，他受訪表示，謝謝行政院長蘇貞昌這幾年的辛苦，也期待新內閣上路後，大家更同心齊力一起打拚，讓國家永續、繁榮、安定。

侯友宜今天上午前往新莊警察分局、消防局第二救災救護大隊新莊分隊，分別慰問值勤的警消，並接受聯訪。

記者詢問，立委王鴻薇接受廣播訪問時提到，如果侯友宜想要上攻2024年總統大位，應要多些論述，不能只談論「侯侯做代誌（好好做事情）」；實力夠強則黨內（國民黨）就不會有「卡侯」現象，對此有何看法。

侯友宜說，王鴻薇是認真打拚且自己有一套論述的好議員，目前已當選立委進到立法院，相信一定會扮演好立委角色。

他重申，每個人都有自己的角色，侯友宜是市長、王鴻薇是立委，彼此分工一起為這塊土地做更多的事，並對中華民國與台灣的安全及各項工作，展現攜手合作的態度。

記者追問，外界認為，侯友宜不必擔心中途落跑的疑慮，且競選總統可照顧更多人民，黨內直接徵召是否更好？是否在4、5月之後會有更明確表態競選總統？

侯友宜說，台灣是多元族群，尋求共榮、共好的地方，如同他昨天接受訪問時說過，謝謝行政院長蘇貞昌這幾年的辛苦，也期待新的內閣上路後，大家更能同心齊力一起打拚，讓國家可以永續、繁榮、安定；他已經工作43年了，團結一起為國為民，是一向的態度。

侯友宜在致詞與接受聯訪時說，春節假期有10天，新北市幅員遼闊，都需要消防與警察站在第一線，維護消防、治安、公共安全、交通安全等，透過輪值安排，可兼顧家庭溫馨團聚與上班，希望該休假的正常休假、該服勤的全力以赴，一起守護400萬市民安全。

他說，自己為警察出身，可以體會警消在春節期間的辛苦，讓市民平安才最重要。對年節留守執勤的警務、消防人員及協勤民力表示感謝。（編輯：謝雅竹）1120120

新北市長侯友宜（前中）20日前往前往新北市政府消防局第二救災救護大隊新莊分隊，慰問年節留守消防員，感謝他們於春節期間持續維護市民的安全。中央社記者黃旭昇新北攝 112年1月20日