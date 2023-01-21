基隆城際轉運站工程4挑戰 麻花頂棚具特色

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城際轉運站2（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆城際轉運站自開工以來，面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、缺工、多雨和原物料上漲挑戰，基隆市政府和工程團隊克服困難，最快5月啟用，而麻花狀大頂棚更極具特色。

承包商偉邦營造股份有限公司營建2部經理陳齊忠告訴中央社記者，長82公尺、寬28公尺、高17公尺的頂棚休憩區由鋼構、木構與屋頂鋼板組成，結構體柱子為鋼柱，每根由4根圓柱構成1單元，總計16個單元。

陳齊忠說，每單元以麻花狀扭轉上升到17公尺後，每根圓柱再分支成3根弧型開花鋼管圓柱，無論設計或施工都極具高技術性與難度，須精密計算繪圖與加工安裝，超高頂棚更是基隆最大與最高休憩區。

陳齊忠表示，降雨導致工程推進困難，如果誇張地說，「連等地面變乾的時間都沒有」；為設法完成預定工作，團隊在室外搭棚架擋雨，室內如果需乾燥，以大型風扇灌吹因應。

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陳齊忠說，工程民國108年8月開工就碰上疫情影響出工率，疫情擴散後，中央政府規定工人工作時要戴口罩，但做工高耗氧，戴口罩影響呼吸，使工人不願到工地，而台商回流建廠，更造成市場搶工，加上基隆多雨，工人不願作為首選；為召募工人，公司提高2成工資，之後更以每日發現金因應。

此外，工程材料也是挑戰；陳齊忠說，以鋼筋為例，開工時鋼筋價格從每噸約新台幣1萬6000元漲到2萬5000元，各類廠商更要求「款到交貨」，資金調度更嚴峻。（編輯：李明宗）1120121