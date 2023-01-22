蔣萬安初一拜廟 祈願新年四時無災民眾安居樂業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北22日電）今天是農曆春節大年初一，台北市長蔣萬安走訪宮廟向民眾拜年，他表示，今年最大心願就是希望能風調雨順，四時無災，民眾也安居樂業。

蔣萬安今天一大早從台北文昌宮出發，一路參訪廣照宮、青山宮、龍山寺、天后宮等10多間宮廟並向市民問安，他還準備多句台語祝賀詞，祝大家身體健康、萬事如意、鴻兔大展。

蔣萬安在台灣省城隍廟接受媒體聯訪時表示，昨天是除夕夜有全家團聚吃年夜飯，特別的是，今年是二兒子首度向長輩拜年，「1歲半的二寶也會拱手拜拜了，很可愛，全家在一起非常開心」。

即將升格三寶爸的蔣萬安，太太的第3胎預產期在1月底，他說，每到一個宮廟，也都會為太太及三寶祈福、希望家人平安健康，也祝福所有市民都身體健康、萬事如意。

今天也是蔣萬安當選台北市長後首度在春節走訪宮廟拜年，記者提問，今年最大心願為何。對此，蔣萬安說，開春第一天走訪各處，就是想祈求新年風調雨順、四時無災，民眾安居樂業，是他的最大心願及期待。

稍早蔣萬安與國民黨主席朱立倫在台北艋舺龍山寺合體。記者詢問，對於蔣萬安的人氣似乎不亞於、甚至勝過朱立倫的看法。

蔣萬安回答，今天走訪宮廟就是希望所有人都能平安度好年，「有感受民眾滿滿熱情，大家開心、祝福家人，這才是最重要。」（編輯：戴光育）1120122