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高雄內門辦桌聞名 初二席開350桌湧人潮

2023/1/23 16:33（1/23 17:06 更新）
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高雄市內門區農會每年初二舉辦回娘家「呷辦桌」活動，23日大年初二在南海紫竹寺前席開350桌，高雄市長陳其邁（前右2）也到場共襄盛舉。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月23日
高雄市內門區農會每年初二舉辦回娘家「呷辦桌」活動，23日大年初二在南海紫竹寺前席開350桌，高雄市長陳其邁（前右2）也到場共襄盛舉。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月23日
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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄內門區農會每年初二舉辦回娘家「呷辦桌」活動，今年在南海紫竹寺前席開350桌，吸引滿滿人潮。內門區農會表示，今年民眾訂桌反應熱烈，明年預計將席開500桌，擴大辦理。

高雄市長陳其邁今天到旗山、美濃及內門宮廟參香及發紅包，也到南海紫竹寺參加內門農會舉辦的回娘家「呷辦桌」活動，並接受媒體聯訪表示，辦桌可說是最有台灣味的飲食文化，菜色豐盛又真材實料，是令人懷念的家鄉味道。

陳其邁說，內門辦桌食材有石斑、白蝦、腳庫、放山雞等，並由阿隆師、阿机師、阿三師、美花師等4名知名總舖師掌廚，好料又好吃。今天350桌全部都訂滿，希望明年可以擴大辦理，讓大家體驗內門辦桌文化。

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內門區農會理事長鄭永辰接受中央社記者訪問表示，已舉辦多年的初二回娘家「呷辦桌」活動，之前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦2年，今年再度恢復舉辦，席開350桌，開放預訂後不到一週就訂滿，民眾反應熱烈。

鄭永辰說，往年「呷辦桌」活動多席開500桌，但今年考量疫情，拉大桌距，因此僅開350桌，明年預計恢復往年榮景，重新席開500桌，相關訂桌訊息會再公布。（編輯：張雅淨）1120123

#陳其邁
#鄭永辰
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