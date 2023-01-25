陳其邁熱愛潛水 盼再訪帛琉並拜訪姊妹市科羅州

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市長陳其邁熱愛潛水，農曆年節前造訪潛水專門店，與業者暢談潛水經驗。陳其邁說，身為潛水愛好者，曾造訪帛琉達30次，隨疫情趨緩，希望能再到帛琉潛水並拜訪姊妹市科羅州。

高市府今天新聞稿表示，陳其邁在農曆年節前造訪潛水專門店，與業者張騏峯及潛水友人Tony暢談潛水經驗，還試戴潛水面罩與動物造型潛水頭套等裝備。

陳其邁說，台灣海岸線長，墾丁、小琉球、綠島、蘭嶼等地都是潛水熱點，而隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，也希望能再度至帛琉潛水並拜訪姊妹市科羅州，持續強化雙方各方面交流。

陳其邁從1991年第一次接觸潛水後，加入了台大潛水社，至今已經有30年潛水資歷，並擁有2張國際證照。高雄市與帛琉共和國第一大州科羅州與2021年簽署姊妹市協定，身為潛水愛好者，陳其邁也曾造訪帛琉多達30次。

「只要照片上很壯觀的，我大概都看過，但有時候可遇不可求。」陳其邁認為，綠島和蘭嶼是極佳潛水景點，水流強、難度高，但能見度可達60公尺，海中景色非常優美。

陳其邁說，帛琉與台灣距離不遠，潛水點多，隨著疫情趨緩、生活逐步回到常軌，期待不久後就能再度到帛琉潛水，並拜訪姊妹市科羅州。

陳其邁說，台灣是海洋國家，海岸線綿長，但仍有很多人認為海洋深不可測，他認為這是海洋教育需努力之處，學習潛水、游泳是要讓孩子知道如何保護自己，也藉此提升對海洋生態的保育觀念。（編輯：張銘坤）1120125