台南大年初四豔陽高照 遊客有增無減

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25日是大年初四，台南豔陽高照，遊客有增無減，中午前人潮比大年初一同時段增加1成。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月25日

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（中央社記者張榮祥台南25日電）今天是大年初四，台南遊客有增無減，台南市政府觀光旅遊局統計，台南今天中午前遊客人潮是農曆春節連假以來最多的，比大年初一同時段增加1成。

台南市政府交通局今天指出，台南市農曆春節連假出遊人潮從大年初一（22日）開始湧現，但整體交通還算順暢，以往年來看，大年初二至初四是觀光人潮最多的時刻，預估台南觀光車潮持續到大年初七（28日）。

市府觀旅局觀測，冷氣團雖來襲，但台南陽光普照，遊客出遊興致大增，人潮穿梭在老街窄巷，大年初三全天逾30萬人次湧入台南景點及街區，其中安平老街、新化老街及鹽水老街人潮超過6萬人次，月津港燈節4萬人次，小西門及國華海安商圈街區周邊8萬人次。

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今天是大年初四，台南依舊豔陽高照，適合走春；觀旅局統計，今天中午前遊客人潮是春節連假以來最多的，比大年初一同時段增加1成，其中市區國華海安商圈、孔廟園區、小西門商圈及南紡購物中心等共逾3萬人次，鹽水老街、菁寮老街、新化老街及安平老街也有近1萬5000人次。

觀旅局長郭貞慧表示，春節連假還有4天，台南沿海的北門遊客中心、井子腳鹽田、七股鹽山、及山區的六甲落羽松、烏山頭水庫，或主打室內展場的台南市美術館、奇美博物館等，也都是出遊優選景點，另在藍晒圖文創園區及小西門，也有多場市集延續到年節最後一天。（編輯：張銘坤）1120125