蔣萬安春節迎三寶 新手爸升格熟手爸

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）新春報喜，台北市長蔣萬安今晚表示，家中正式迎來「三寶」，是個身高50.5公分、體重3531公克的小男孩，自己也從新手爸爸成了熟手爸爸，願五口之家能一生相持相守。

蔣萬安今晚在臉書發表圖文表示，要和大家分享一個好消息，在農曆新年的喜氣中，家中正式迎來「三寶」，他是一個活潑健康的小男孩，身高50.5公分、體重3531公克。

從照片中可看到，蔣萬安微笑且懷中抱著「三寶」，父子二人首度合照亮相。

蔣萬安說，在產房中，「三寶」用宏亮的哭聲，向世界宣佈他的到來，並認為他是個體貼的孩子，原先自己和妻子規劃剖腹生產，但「三寶」以自然產方式誕生，讓媽媽可以早點恢復身體。

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他表示，生了第三胎，自己都從新手爸爸成了熟手爸爸，不管是幫孩子換尿布、洗澡還是泡奶粉，都已駕輕就熟，此刻最大心願是希望「三寶」健康平安長大，成為懂得探索人生一切美好、勇於追求夢想、開朗樂觀且樂於助人的善良男孩。

蔣萬安提到，妻子產後精神還不錯，自己要特別謝謝妻子，她去年懷孕還四處奔波助選，今天又誕下「三寶」，願五口之家能夠一生相持相守、相親相愛。1120127