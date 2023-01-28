新竹縣櫻花含苞待放 搭台鐵內灣線賞沿途花景

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櫻花季即將到來，新竹縣政府彙整縣內多處賞櫻景點，包括台鐵內灣支線從橫山車站至合興車站沿線都有種植櫻花，還有竹東、新埔、關西等處都適合賞櫻。圖為台鐵內灣支線列車行經櫻花樹一景。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月28日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣28日電）櫻花季即將到來，新竹縣政府彙整縣內多處賞櫻景點，包括台鐵內灣支線從橫山車站至合興車站沿線都有種植櫻花，還有竹東、新埔、關西等處都適合賞櫻。

新竹縣政府今天發新聞稿表示，近年成為賞櫻秘境的竹東河濱公園，沿著台68線東西向快速道路橋下約2公里的步道，種滿2000多株櫻花，品種有八重櫻、山櫻花及吉野櫻等，每年吸引民眾朝聖拍美照。

竹縣府表示，台鐵內灣支線從橫山車站、九讚頭車站，一直到合興車站，沿線都有種植櫻花，民眾可以選擇搭乘火車沿線賞花，抵達終點站台鐵內灣站後，可再到附近的內灣大橋木棧道欣賞櫻花。

竹縣府表示，新埔鎮的日本公園位在民宅街區中，園區約4公頃，擁有自然生態環境，園內有種植吉野櫻、三重櫻、河津櫻等品種，共200多棵櫻花樹，以及青楓100餘棵。

竹縣府表示，橫山鄉大山背樂善堂旁的大崎棟步道，是適合闔家大小運動的古道路線，每年春天為山櫻花季，4、5月則會開滿雪白的油桐花。

竹縣府表示，位在新竹縣關西鎮坪林國小對面農塘湖畔的櫻花林，是關西秘境景點，民眾在賞櫻後可前往關西老街逛逛、走東安古橋、品嘗在地有名的仙草。（編輯：黃世雅）1120128