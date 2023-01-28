中市紅綠燈秒數滾動調整 最長週期200秒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市交通局指出，台中目前紅綠燈最長秒數為200秒，地點在西屯區中部科學園區附近的中科路、廣福路口，上午尖峰時間週期是200秒，以疏解行經此路段車潮。（台中市交通局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市路口紅綠燈停等秒數長短不一，交通局今天表示，因應車流量與路段限速，目前紅綠燈秒數最短50秒，最長秒數在西屯區中科路、廣福路口，上午尖峰時段週期為200秒。

為讓用路人能少停等1至2次紅燈，交通局發布新聞稿指出，目前在68個路口導入智慧化動態號誌系統，解決交通壅塞，並規劃22處行人專用時相，藉此區隔人車，提升行人安全性。

交通局長葉昭甫表示，交通號誌時制採滾動調整，紅燈多依據車流量決定秒數，黃燈則以當地路段限速決定秒數，行人專用號誌秒數，原則以道路寬度規劃，即行人步行通過路口時間來規劃號誌秒數，達到以空間和時間進行人車分流，保障行人安全通行。

常有民眾抱怨紅燈秒數太長了，交通局指出，台中市目前紅綠燈最長秒數為200秒，地點在西屯區中部科學園區附近的中科路、廣福路口，上午尖峰時間週期是200秒，以疏解行經此路段車潮。其次為台灣大道與文心路口，紅綠燈秒數為180秒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通局進一步說明，目前紅綠燈最短的路口秒數為50秒，交通局還貼心運用路口行人倒數計時顯示器上的螢幕，配合紅綠燈秒數輪播「秒數不夠、下次再過」、「注意轉彎車」、「快步過路口」、「遵守號誌、不闖紅燈」等警語提醒，讓人車注意交通安全。

此外，交通局也在中清路、台灣大道、五權西路、環中路等路段導入68處智慧化動態號誌系統，不同於傳統號誌採固定式時制計畫，而是依路段車流量、旅行時間及行駛速率，適時調整路口號誌時制，有效減少國道大雅、台中及南屯交流道周邊、中清路、五權西路等主要幹道行駛時間，分配較多綠燈時間給車流量較大的方向，讓用路人少停等1至2次紅燈。（編輯：黃世雅）1120128