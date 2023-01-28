更多編輯台推薦新聞：
春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景
生活

春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
初七大樂透獎號出爐 頭獎上看2.8億
首頁 / 地方

男逛新竹市年貨大街遭電纜絆倒 市府慰問改善

2023/1/28 19:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）一名網友在臉書發文表示，日前在新竹市年貨大街遭電纜絆倒，頭部撞傷縫10針。新竹市政府表示，已請市府人員與主辦廠商慰問傷者，並立即改善、加強安全措施。

一名網友今天在臉書（Facebook）社團「新竹爆料公社」發文指出，19日晚上到新竹市年貨大街，走過小吃攤想走往一旁休息時，被地上的電纜絆倒，導致他與孩子的頭部撞到圍欄，大人額頭受傷縫10針，孩子則是頭部腫起來。

新竹市政府發言人施淑婷晚間透過文字稿說明，市府上週得知有民眾在年貨大街受傷的消息後，立刻請市府人員與承辦廠商前往傷者家中慰問，並要求廠商立即改善及加強安全措施。

施淑婷表示，市府對於民眾受傷表達不捨與慰問，後續會持續提供必要協助，也將派員持續在年貨大街加強巡視安全，避免類似狀況再發生。

年貨大街承辦廠商人員在貼文下留言表示，公司於接獲反映當日下午即前往傷者家中慰問，並提供慰問金與協助，將負擔傷者必要的醫療費用支出，加強檢視整體步行安全。（編輯：唐聲揚）1120128

#施淑婷
#新竹市年貨大街
#新竹市政府
施淑婷
新竹棒球場工程 市府提資料證明估驗進度無誤竹市府提交棒球場缺失物證 檢方受理
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族