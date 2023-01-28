男逛新竹市年貨大街遭電纜絆倒 市府慰問改善

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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）一名網友在臉書發文表示，日前在新竹市年貨大街遭電纜絆倒，頭部撞傷縫10針。新竹市政府表示，已請市府人員與主辦廠商慰問傷者，並立即改善、加強安全措施。

一名網友今天在臉書（Facebook）社團「新竹爆料公社」發文指出，19日晚上到新竹市年貨大街，走過小吃攤想走往一旁休息時，被地上的電纜絆倒，導致他與孩子的頭部撞到圍欄，大人額頭受傷縫10針，孩子則是頭部腫起來。

新竹市政府發言人施淑婷晚間透過文字稿說明，市府上週得知有民眾在年貨大街受傷的消息後，立刻請市府人員與承辦廠商前往傷者家中慰問，並要求廠商立即改善及加強安全措施。

施淑婷表示，市府對於民眾受傷表達不捨與慰問，後續會持續提供必要協助，也將派員持續在年貨大街加強巡視安全，避免類似狀況再發生。

年貨大街承辦廠商人員在貼文下留言表示，公司於接獲反映當日下午即前往傷者家中慰問，並提供慰問金與協助，將負擔傷者必要的醫療費用支出，加強檢視整體步行安全。（編輯：唐聲揚）1120128