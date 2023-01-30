蔣萬安：環狀線經營權依契約 到期就移交新北

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北捷運公司環狀線第一階段經營權今天到期，台北市長蔣萬安說，依照雙北簽訂的契約，到期就要把經營權還給新北市，雙北將持續緊密合作，確保旅客權益及移交順利完成。

串聯新店及新莊的環狀線第一階段在109年通車營運，由新北市政府委託台北市政府捷運局規劃興建，並簽訂營運行政契約書，委託台北捷運公司營運3年，經營權今天到期。

蔣萬安上午透過廣播向市府員工賀歲後接受媒體聯訪表示，環狀線經營權依照雙北簽訂的契約，到期就要還給新北市，這是雙北的共識，最重要的是旅客權益不能受到影響，會持續跟新北緊密合作，確保移交順利完成。

至於環狀線全線完工後是否會爭取經營權，蔣萬安說，依照大眾捷運法及雙北共識，全線通車後一定是由單一捷運公司來營運，未來將根據相關法規及過去經營，考量路線長度、出資比例等後決定。

雙北日前已舉辦副市長會議討論移交事宜，台北捷運工程局今天將發布新聞稿說明結論。

此外，對於國民黨立委林奕華何時接任台北市副市長，蔣萬安說，相關人事一旦確定就會跟大家報告。（編 輯：方沛清）1120130