春節後上班首日空品不佳 高市環保局啟動應變機制
2023/1/30 12:30
（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）今天是春節連假後上班第一天，高市環保局說明空品預報，指出因東北風減弱、擴散條件差，上午部分測站已達橘色提醒，環保局持續啟動空品不良應變機制，也提醒民眾出門戴口罩。
環保局今天在臉書（Facebook）發文表示，高雄市上午部分測站已達橘色提醒，環保局已連日啟動應變作業，並提醒市民出門記得戴上口罩，多利用大眾交通工具，並減少戶外劇烈運動。
環保局指出，今天除了受風弱與局部晨霧影響，水平及垂直擴散條件不佳，且因民俗祭祀、燃燒金紙，容易造成污染物累積，導致高雄市空氣品質多呈現為橘色提醒等級；但午後溼度降低，擴散條件改善，空氣品質將逐漸轉佳。
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環保局表示，已持續要求「大型污染源」降載減排，包括興達電廠2部燃煤機組停機，另2部降載至50%以下；和桐化學、中鴻鋼鐵、大連化學等工廠停爐；中油、台塑仁武廠、中纖等工廠，提升防制設備效率。
此外，今天上午8時起，持續啟動空品不良應變機制，如加強稽查工廠防制設備使用情形、查核營建工地裸露地覆蓋狀況、交通熱區執行機車路邊攔查、重點區域汽車怠速稽查等。（編輯：陳仁華）1120130
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