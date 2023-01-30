澎湖春節疏運順暢 陳光復慰勉工作人員

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（中央社澎湖縣30日電）春節年假告一段落，澎湖縣長陳光復今天前往澎湖機場，慰勉執勤工作人員辛勞，感謝春節疏運期間犧牲假期，維持機場運作，讓鄉親順利過年及返回工作崗位。

陳光復今天由旅遊處長陳美齡、副處長劉美凡、澎湖航空站主任邱永昇等人陪同前往澎湖機場，慰問航空站、航警所、航空公司、陸軍第一地區支援指揮部及服務站人員，對他們犧牲年假，服務往返的鄉親的辛勞表示慰勉。

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陳光復表示，從台灣返澎湖過年的鄉親特別多，疏運仰賴空運及台華輪航運，尤其是航空站特別忙碌，他感謝各航空公司、航空站人員、旅遊處以及聯合後補櫃檯值班人員犧牲假期，全力投入辛勤付出，讓春節疏運順暢。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年春節假期長達10天，縣府協請民航局協調華信及立榮航空公司加開班機及放大機型，前3波提供澎湖航線13萬1600個座位數，加上縣府7班來回包機1212座位，總計春節年假提供13萬2812個座位數，由於年假長加上旅客分流，使得疏運格外順利。（編輯：郭諭儒）1120130