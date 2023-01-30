更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電衝高7.95% 台股兔年紅盤擴量大漲560點收復年線
首頁 / 地方

澎湖春節疏運順暢 陳光復慰勉工作人員

2023/1/30 13:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣30日電）春節年假告一段落，澎湖縣長陳光復今天前往澎湖機場，慰勉執勤工作人員辛勞，感謝春節疏運期間犧牲假期，維持機場運作，讓鄉親順利過年及返回工作崗位。

陳光復今天由旅遊處長陳美齡、副處長劉美凡、澎湖航空站主任邱永昇等人陪同前往澎湖機場，慰問航空站、航警所、航空公司、陸軍第一地區支援指揮部及服務站人員，對他們犧牲年假，服務往返的鄉親的辛勞表示慰勉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳光復表示，從台灣返澎湖過年的鄉親特別多，疏運仰賴空運及台華輪航運，尤其是航空站特別忙碌，他感謝各航空公司、航空站人員、旅遊處以及聯合後補櫃檯值班人員犧牲假期，全力投入辛勤付出，讓春節疏運順暢。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年春節假期長達10天，縣府協請民航局協調華信及立榮航空公司加開班機及放大機型，前3波提供澎湖航線13萬1600個座位數，加上縣府7班來回包機1212座位，總計春節年假提供13萬2812個座位數，由於年假長加上旅客分流，使得疏運格外順利。（編輯：郭諭儒）1120130

#陳光復
#澎湖縣
#陳美齡
陳光復
馬公城隍廟一條街市集春節重啟 陳光復福袋搶手台澎春節疏運將進高峰 視機位隨時加開
陳美齡
陳光復行銷澎湖 花火節加碼軍事觀光盼創高峰
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族