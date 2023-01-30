陳福海：期許金門在美中台關係扮演關鍵角色

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）金門縣長陳福海今天說，未年4年整體大環境改變劇烈，在兩岸緊張氛圍中，期許金門在美國、中國大陸和台灣關係中扮演關鍵角色，也勉勵縣府團隊「勤能補拙」，滿足民眾需求。

陳福海上午在金門縣政府團拜表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和緩，兩岸開啟善意由金門開始。「金馬地區民眾春節交通專案」施行後，縣府優先考量縣民醫療安全，不容有任何閃失；專案2月6日結束後，小三通能否續行，兩岸目前都樂觀看待。

至於29日到廈門拜會中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤等，陳福海說，他告訴對方金門的區域優勢及在美中台關係中扮演的重要角色，而他之前任金門縣長時相關政策都在建構兩岸和平友善交流基礎，他有信心兩岸政策上金門先行，讓金門民眾得到更好照顧。

此外，陳福海表示，疫情等造成金門經濟命脈金門酒廠實業股份有限公司盈收不如以往，但縣庫絕不能舉債，否則每年新台幣20億元的慰助金等現金發放福利措施勢將遭中央政府檢討。

他說，金門民眾在軍管、戰地政務時期犧牲太大，這些福利是遲來的轉型正義，勉勵縣府團隊秉持「勤能補拙」原則施政，勤於向中央爭取預算。（編輯：李明宗）1120130