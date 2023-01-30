蔡易餘建議設嘉義海水供水站 提升水產養殖品質

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）去年全國稅收超徵，行政院提出全民共享經濟成果特別條例草案，立委蔡易餘表示，特別條例中將強化農業基礎設施，他建議農委會在嘉義海線建置海水供水設施，提升水產養殖品質。

蔡易餘今天發布新聞稿表示，依「全民共享經濟成果特別條例」草案，中央政府能夠運用的有新台幣3800億元，其中1000億元將強化經濟及社會韌性。

蔡易餘指出，特別條例中第3條第7項條文要強化農業基礎設施，照顧農漁民權益，所以他建議農委會在嘉義海線建置海水供水設施，提供高品質的水源，提升水產養殖品質。

蔡易餘說，海水統籌供應系統對於養殖業者非常必要，不僅能大幅降低生產區養殖淡水需求量，減緩超抽地下水地層下陷的現象，還能養出肥美的蛤仔、海水魚以及龍膽石斑，目前宜蘭、新竹、雲林以及屏東等4縣市7處養殖區，都應用海水供應系統發展出健全的產業環境。

蔡易餘強調，嘉義縣目前有11個養殖漁業生產區，面積為3199.29公頃，尤其是義竹鄉北華以及布袋新塭為重要的養殖漁業生產區，希望在這兩處各設一套海水統籌供應系統，並由中央政府補助漁民接管費用與相關設施。

蔡易餘表示，這項產業設施若能完成，嘉縣水產養殖的品質將大大提升，穩固養殖漁業的發展。（編輯：謝雅竹）1120130