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桃園超徵稅收 民進黨團籲張善政還錢於民

2023/1/30 16:07
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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市議會民進黨團今天召開記者會表示，桃園市的超徵稅收約新台幣67億元，要求桃園市長張善政應規劃普發給227萬市民，平均每人約3000元的紅包，張善政則表示會好好運用。

農曆年後第一個上班日，桃園市議會民進黨團就召開記者會，黨團總召呂林小鳳表示，市府除了111年度超徵稅額50億元，在110年度超徵稅收餘額仍約有17億元，這些預算尚未編列到112年度預算書，彙整後約67億元，呼籲張善政應規劃普發給市民，民進黨團也將正式提案，希望在3月份的定期大會前發放。

民進黨團指出，中央宣布超徵稅收還諸於民，張善政一上任只加發老人津貼及國中小營養午餐等，但桃園市還有許多需要幫助的勞工及學子等，卻未見張善政有效規劃使用，應該一視同仁照顧所有族群的市民才是真正的照顧。

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民進黨團表示，桃園升格後，在前桃園市長鄭文燦的帶領下，8年來財政收支穩定，結合中央分配超額稅收再加上鄭文燦撙節開支，甚至留下統籌分配款項讓新任市府可使用，民進黨團呼籲張善政，應有效回饋桃園市民，以竹北市公所為例，竹北市民獲得普發紓困金，不分年齡、不排富，讓所有人的經濟獲得紓困。

對此，張善政表示，感謝民進黨團的建議，等到中央的統籌分配款下來後，市府會好好運用，請市民放心。（編輯：李錫璋）1120130

#張善政
#桃園市議會民進黨團
#鄭文燦
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