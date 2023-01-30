基隆市區人行地下道漏水 市府先排水再查修

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基隆市愛三路、仁二路口的人行地下道，往來廟口夜市、民眾使用率高，但在春節連假時發生頂板上方漏水，影響通行。市府30日派員初步勘查後，現階段還不能確認溢水來源，將先排水後再進一步修復。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 112年1月30日

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（中央社記者沈如峰基隆30日電）基隆市愛三路、仁二路口的人行地下道，在春節連假時發生頂板上方漏水，影響通行和觀瞻。市府今天表示，現階段還不能確認溢水來源，將先排水後再進一步修復。

市府工務處在春節連假時，發現這處往來廟口夜市、民眾使用率很高的路口人行地下道頂板上方漏水，當時考量若貿然開孔，恐短期無法修復，甚至擴大漏水範圍，影響遊客通行，經討論後先以隔板導水到地下道牆壁處，避免影響通行。

工務處表示，今天上午派員打開頂板勘查後，還不能確定漏水來源是給水管或排水管，但已開始抽水，待抽乾之後，再查看毀損狀況並修復，現階段不會危及地下道結構。

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基隆市長謝國樑下午前往視察時認為，地下道整修工程在去年4、5月間才陸續驗收完成，今年初就出問題，時間相差不遠，希望當時的施工單位能說明當時的施工情形，並請工務處儘速修復完成。

「外表弄得還不錯，裡面可能結構還是有問題」謝國樑說，據了解，去年的整修工程主要是改善外觀，內部結構管路還是有問題，希望能完整解決，不要再有漏水情形發生。（編輯：李錫璋）1120130