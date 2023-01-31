基隆市府公布民調 近55%支持升格直轄市

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）基隆市政府今天公布市民對基隆市升格為直轄市意願民調，54.9%市民支持基隆市升格為直轄市；26.5%接受民調訪問市民認為應該「北北基合併為新的直轄市」。

基隆市長謝國樑在市政會議後記者會表示，恭賀前基隆市長林右昌擔任內政部長，而這份民調反映市民盼升格為直轄市的民意，基隆市議會議長童子瑋提出論述也納入民調選項，希望日後能拜訪林右昌，將這份民調提供林右昌參考。

謝國樑指出，台北市、新北市、基隆市、桃園市近1000萬人口，僅基隆市未享有直轄市待遇，他請幕僚作業預計3月拜會林右昌，請教國土規劃及基隆升格直轄市議題。他相信，林右昌過去8年對基隆的關心與感情，一定可以延續到在內政部長任內，對市民期盼基隆市能擁有直轄市待遇給予具體幫助。

童子瑋透過新聞稿指出，新北市瑞芳區、萬里區、金山區、貢寮區、雙溪區、平溪區都是文化上大基隆的範圍，共享北海岸生活圈。目前包括基隆地方法院、台電、自來水、中油等等攸關民生的區劃分也依此基礎。

童子瑋說，他依舊傾向基於共同生活圈的概念，北海岸各區甚至新北市汐止區等新北市各區與基隆市合併共組「大基隆市」較為合理，在民政、醫療與觀光的規劃上將更有效率，也保留在地的文化認同。

市府指出，這項民調顯示，54.9%支持基隆市升格為直轄市，其中，包括30.3%有點支持，24.6%很支持，另外13.1%不太支持，6.1%很不支持。

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市府表示，多數基隆市民希望可以與台北市合併，其中，26.5%認為應該「北北基合併為新的直轄市」，其次是25.7%「基隆加汐止併入台北市」，13.2%則是「基隆市和鄰近新北七區合併升格」，12.1%是基隆市併入新北市。另有5.3%「不要升格」，1.4%希望「基隆市單獨升格」。

市府指出，這項調查委託遠見民意研究調查，調查時間是1月13日到15日，調查對象以戶籍在基隆市，年滿20歲以上民眾，調查方式採電腦輔助電話訪問調查，完訪樣本1193人，抽樣誤差為正負2.84個百分點。（編輯：方沛清）1120131