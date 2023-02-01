更多編輯台推薦新聞：
5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測
生活

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

拜會高市議會 陳其邁：盼府會和諧、總預算盡速通過

2023/2/1 11:17（2/1 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市長陳其邁（右2）1日赴議會拜會正、副議長及各黨團。陳其邁表示，今天依慣例來拜訪議會，最主要是希望府會和諧，總預算案能夠盡速通過。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月1日
高雄市長陳其邁（右2）1日赴議會拜會正、副議長及各黨團。陳其邁表示，今天依慣例來拜訪議會，最主要是希望府會和諧，總預算案能夠盡速通過。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市長陳其邁今天赴議會拜會正、副議長及各黨團，陳其邁說，主要是希望總預算案能盡速通過，未來也會跟議會充分合作，延續市民優先、不分黨派原則，全力推動高雄建設跟市政計畫。

第4屆高雄市議會今天舉行第1次臨時會，陳其邁於會前赴議會拜會正、副議長及各黨團。陳其邁接受媒體聯訪時說，今天依慣例來拜訪議會，最主要是希望府會和諧，總預算案能夠盡速通過。

陳其邁說，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情經濟復甦，及俄烏戰爭帶來的全球經濟停滯性通膨，今年對台灣和以製造業為主的高雄，都是嚴峻挑戰。

陳其邁指出，希望在面對全球經濟衝擊，能持續以擴大財政、擴大內需政策來活絡地方消費、建設，讓經濟衝擊減到最低；而這也牽涉到新興計畫、重大建設預算執行，所以今天來尋求議會支持，盼能在臨時會完成總預算的審查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳其邁強調，未來會跟議會充分合作，在市政上延續一貫市民優先、不分黨派原則，全力推動高雄建設跟市政計畫，讓人民生活能夠更好。

國民黨團議員向陳其邁表示，希望建設不分黨派，且面對議員要求的資料，市府也應盡速提供。無黨團結聯盟則關心地方建設進度；民進黨團議員呼籲加速縮小城鄉差距，加強原縣區建設。各黨團要求均獲陳其邁正面回應及允諾。（編輯：黃世雅）1120201

#陳其邁
#高雄市
#議會
陳其邁
民進黨中執會處理台南議長案 陳其邁：支持嚴格檢驗視察林園汕尾海堤工程 陳其邁盼提升市民生活品質
俄烏戰爭
勞動基金111年虧損3529億元 收益率負6.71%競逐下一個傳奇 全球中央細數新創玩家
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族