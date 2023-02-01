拜會高市議會 陳其邁：盼府會和諧、總預算盡速通過

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高雄市長陳其邁（右2）1日赴議會拜會正、副議長及各黨團。陳其邁表示，今天依慣例來拜訪議會，最主要是希望府會和諧，總預算案能夠盡速通過。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月1日

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市長陳其邁今天赴議會拜會正、副議長及各黨團，陳其邁說，主要是希望總預算案能盡速通過，未來也會跟議會充分合作，延續市民優先、不分黨派原則，全力推動高雄建設跟市政計畫。

第4屆高雄市議會今天舉行第1次臨時會，陳其邁於會前赴議會拜會正、副議長及各黨團。陳其邁接受媒體聯訪時說，今天依慣例來拜訪議會，最主要是希望府會和諧，總預算案能夠盡速通過。

陳其邁說，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情經濟復甦，及俄烏戰爭帶來的全球經濟停滯性通膨，今年對台灣和以製造業為主的高雄，都是嚴峻挑戰。

陳其邁指出，希望在面對全球經濟衝擊，能持續以擴大財政、擴大內需政策來活絡地方消費、建設，讓經濟衝擊減到最低；而這也牽涉到新興計畫、重大建設預算執行，所以今天來尋求議會支持，盼能在臨時會完成總預算的審查。

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陳其邁強調，未來會跟議會充分合作，在市政上延續一貫市民優先、不分黨派原則，全力推動高雄建設跟市政計畫，讓人民生活能夠更好。

國民黨團議員向陳其邁表示，希望建設不分黨派，且面對議員要求的資料，市府也應盡速提供。無黨團結聯盟則關心地方建設進度；民進黨團議員呼籲加速縮小城鄉差距，加強原縣區建設。各黨團要求均獲陳其邁正面回應及允諾。（編輯：黃世雅）1120201