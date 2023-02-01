托育費用調漲 高市府吸收漲幅2度加碼補助

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高市府自今年2月起將日托費漲價400元、全日托漲價640元，但高雄市長陳其邁今天宣布吸收調漲費用，且2月及8月起分階段再加碼補助，讓育兒負擔成為六都最低。

高雄準公共托嬰中心及居家托育人員收費基準已多年未提高，為符合服務成本，市府決議自今年2月起調高居家托育服務費，日托增加新台幣400元，全日托增加640元；8月起調高準公共托嬰中心收費815元。為減輕育兒家庭照顧負擔，陳其邁宣布由市府吸收調漲費用，除去年10月起已實施的「高雄加碼準公托育補助」，自今年2月起及8月起分階段再加碼補助，育兒負擔六都最低。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿指出，準公居家保母日托去年10月起每月已加碼補助1200元，今年2月起再加碼補助400元，共補助1600元、全日托則加碼補助640元，每月共補助1840元；送托準公托嬰中心已加碼補助2000元，自今年8月起再加碼補助500元，每月共補助2500元，實質減輕家長育兒負擔。

社會局指出，高雄市除準公托補助，育兒家庭還可配合行政院0到6歲國家一起養政策，每月領取中央補助8500元。高雄育兒家庭自今年2月起送準公共保母，中央補助每月8500元，日間托育高市府加碼補助每月1600元，每月共可補助1萬100元，家長每月最高負擔5700元。

全日托部分，高市府也加碼補助1840元，中央地方每月共補助1萬340元，家長每月最高負擔1萬4900元；另自8月起，送準公共托嬰中心中央補助每月8500元，加碼補助每月2500元，每月共補助1萬1000元，家長每月最高負擔9815元。

高市自今年2月送托準公共保母，日間托育家長每月最高負擔5700元，全日托育家長每月最高負擔1萬4900元，自今年8月送托準公共托嬰中心，家長每月最高負擔9815元，家長送托準公共日間托育負擔為六都最低。

此外，高市自今年1月起育兒津貼及托育補助也宣布不排富，取消綜合所得稅稅率未達20％限制，讓更多育兒家庭受惠。（編輯：郭諭儒）1120201