高雄鳳山溪河岸步道整建經費到位 估7月底完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市鳳山區中崙路旁的鳳山溪河岸步道樹木根系隆起，常導致步道破損、多處補丁；市府成功爭取中央補助，規劃將原有步道拓寬，並改為混凝土地坪，預計今年4月初開工、7月底完工。

鳳山區中崙社區人口多，附近的鳳山溪河岸步道是民眾常使用的休憩場所，但多年來樹木根系逐漸隆起，常導致步道破損、多處補丁，影響民眾使用安全。

高雄市政府水利局今天發布新聞稿表示，為改善中崙路旁鳳山溪河岸人行步道寬度及平整度，水利局在立委許智傑協助下，成功爭取中央水利署補助計畫，將辦理護岸整建、步道加寬及增設觀景平台等工程。

水利局指出，鳳山溪河岸步道規劃將原有步道拓寬至2.5公尺、長度525公尺，並改為混凝土地坪，除提升耐用性及安全性外，通行環境也更舒適；另外，步道旁新增兩處景觀平台，讓社區周邊的步道系統串聯更完善。

水利局今天邀集多名市議員、里長等人辦理設計說明會，聽取相關建議，並宣布工程預計於今年4月初開工、7月底完成。

水利局強調，因工期不算短，在施工期間須將既有步道打除及使用1車道施工整建，用路人須依指示標誌及義交人員指揮小心通行，或利用鄰近道路或避開施工路段，完工後歡迎市民前來休閒運動。（編輯：陳仁華）1120201