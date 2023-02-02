高雄各區打造燈節氛圍 吸引遊客觀賞旅遊

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）今年高雄燈會在左營蓮池潭舉行，但不只蓮池潭有燈會，市府觀光局也在三民、鳳山等區打造燈光布置，將燈節氛圍延伸各地，並串連旅遊景區，希望民眾來高雄賞燈，可順遊各地景點及享受美食。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，除了高雄燈會在蓮池潭舉行，觀光局也在三民區、鳳山區打造光之塔獻禮燈光布置、曹公圳沿線光環境布置，也聯手民政局將燈節延伸至岡山區及林園區，串連高雄旅遊帶。

觀光局長高閔琳表示，鳳山曹公圳水圳步道妝點燈飾，以傳統竹編燈光裝置在水面上，入夜後，以多層次的燈光映照在水圳及樹林上方，從中華街到鳳山火車站打造出一條光之圳路，讓民眾有如走在星河，體驗燈光與藝術帶來的古城風貌。

此外，愛河上游三民一號公園廣場的「光之塔」，2022年底打造成全台最大的耶誕禮物，以現代科技結合燈光藝術，讓老舊電塔再造。

岡山燈會藝術節今年邁入第12年，以新年「兔飛猛進」為概念，透過2023年立體數字燈飾，搭配6.45公尺的巨型萌兔燈飾，較往年更盛大且吸睛。

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位於高雄最南端的林園區有「2023點亮LINYUAN迎新年-歡樂捷運幸福城」燈節，於林園10號公園及11號公園舉辦，今年搭配兔年元素，也規劃了6大燈區，包含長達10米長兔型拱門及兔年燈光藝術，也增加中油及台電公司特有燈飾。

觀光局表示，高雄蓮潭燈會及岡山燈會藝術節展期至2月5日；林園燈節展至2月19日；「光之塔」及「曹公光圳」等燈節意象展至2月28日。另外，「佛光山2023年春節平安燈法會」則展至2月19日，歡迎民眾到高雄各地賞燈旅遊。（編輯：黃世雅）1120202