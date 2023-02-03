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高風險族群免費肺癌篩檢 嘉縣2大醫院提供服務

2023/2/3 13:30（2/3 14:11 更新）
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嘉義縣衛生局3日表示，國健署2022年將肺癌納入第五癌篩檢，高風險族群每2年可做1次免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，嘉義長庚及大林慈濟醫院已加入服務，鼓勵符合資格民眾多加利用，早期發現早期治療。（嘉義縣衛生局提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月3日
嘉義縣衛生局3日表示，國健署2022年將肺癌納入第五癌篩檢，高風險族群每2年可做1次免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，嘉義長庚及大林慈濟醫院已加入服務，鼓勵符合資格民眾多加利用，早期發現早期治療。（嘉義縣衛生局提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月3日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）國民健康署去年提供「具肺癌家族史」及「重度吸菸史」兩大高風險族群，每2年1次免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，嘉義長庚及大林慈濟醫院加入服務，衛生局鼓勵符合資格民眾多加利用。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，因早期沒有明顯症狀，肺癌成為全球死亡率最高的癌症，「早期發現」才能提高存活率，國健署去年為此將肺癌納入第五癌篩檢，高風險族群每2年可做1次免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢。

衛生局指出，嘉義長庚及大林慈濟醫院已提供低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務，鼓勵符合資格民眾多加利用，早期發現早期治療。

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衛生局說，50至74歲男性或45至74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌及50至74歲的抽菸民眾，且抽菸量每年達30包以上，或戒菸15年內的重度吸菸者都是肺癌高風險族群，可洽詢肺癌篩檢合約醫院預約檢查。

衛生局長趙紋華說，嘉義縣在107至109年啟動低劑量電腦斷層自辦計畫，篩檢人數達965人，其中13名民眾因篩檢而發現肺癌，隨即轉介治療。國健署於111年7月1日起將肺癌篩檢納入第五癌篩檢服務，嘉義縣111年篩檢130名民眾，其中3名民眾確診肺癌，目前配合醫院診治中。（編輯：謝雅竹）1120203

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#趙紋華
趙紋華
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