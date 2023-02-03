水情吃緊 嘉市蘭潭音樂噴泉即日起暫停表演

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（中央社記者姜宜菁嘉義市3日電）入冬以來降雨量少，嘉義仁義潭與蘭潭水庫水位僅剩4成5，其中蘭潭水庫水位為68.4公尺，已接近噴泉正常展演水位警戒標準；嘉義市府今天表示，蘭潭音樂噴泉即日起暫停演出。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，入冬以來降雨量稀少，仁義潭與蘭潭水庫水位僅剩4成5，水情吃緊，其中蘭潭水庫水位為68.4公尺，已接近噴泉正常展演水位警戒標準（68公尺）。

嘉義市政府表示，因水情吃緊，為避免水位過低，音樂噴泉設備吸入潭底泥沙及因擾動泥沙影響水質，蘭潭音樂噴泉從今天起暫停水舞表演。

嘉義市政府說，暫停演出期間將進行設備器材年度保養，以利延長噴泉設施使用年限，提供更優質穩定的水舞演出，重新啟動展演時間將視水位恢復狀況另行公告。

根據水利署南區水資源局資料顯示，截至今天中午12時止，蘭潭蓄水量426萬立方公尺、仁義潭967萬立方公尺，合計1393萬立方公尺，蓄水率為40.9%。

水利署南區水資源局副局長何達夫接受中央社記者電訪時表示，嘉義仁義潭、蘭潭水庫蓄存量本來就不大，每年進入枯水期需靠雲林、台南支援輸水方式來延長蘭潭、仁義潭的水源。

水利署南區水資源局呼籲民眾節約用水，共體時艱。（編輯：謝雅竹）1120203