解決台中豐勢路淹水問題 江啟臣爭取拚3月動工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市豐原區豐勢路二段因路面側溝排水容量不足，逢雨必淹。國民黨籍立委江啟臣爭取雨水下水道工程經費，盼加強排水能量並改善淹水狀況，規劃3月開工，力拚年底前完工。

江啟臣今天邀集台中市政府水利局舉辦地方說明會，說明豐原區豐勢路二段雨水下水道工程。江啟臣指出，豐勢路二段淹水情況日益嚴重，豐原客運、統聯客運停車場前的平均淹水深度更達30公分，對用路人造成威脅，更影響兩側店家、住戶生命財產安全。

為改善淹水問題，江啟臣向內政部營建署爭取列入「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第三期」，希望透過強化排水系統解決長久水患。

江啟臣表示，解決淹水，刻不容緩，工程總經費新台幣4800萬元，由中央補助3360萬元、地方政府自籌1440萬元，規劃3月開工，工程預計耗時240個工作天，加上管線遷移時間，力拚年底前完工。

台中市水利局副局長韓乃斌表示，工程除改建原有富陽路排水道、新設箱涵，讓富陽路的下水淨流直接排至柳川排水（原八寶圳），也在豐勢路二段新建下水道，將豐勢路的水路拓寬，可望有效提升豐勢路二段周圍排洪效率。（編輯：郭諭儒）1120203