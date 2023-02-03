苗栗元宵𪹚龍民俗踩街 表演團隊驚艷街頭

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗市元宵𪹚龍系列活動民俗踩街今天晚間熱鬧登場，25支表演團隊沿苗栗市中正路遊行搭配定點表演，吸引民眾夾道觀賞，熱鬧非凡。

苗栗市公所舉辦客庄元宵𪹚龍系列活動今年適逢25週年，以「龍躍貓裏 精彩25」為主題，邀請來自全台各地25支表演團隊參與踩街，晚間7時許自苗栗市南苗三角公園出發，沿著中正路往北徒步遊行至苗栗火車站前廣場。

市公所指出，踩街以金、木、水、火、土的五行概念，取其5與舞同音，規劃出「金龍勁舞」「木龍飛舞」「水龍柔舞」「火龍熱舞」及「土龍樂舞」5組，由各團隊舞出精彩、舞出活力，也舞出苗栗的𪹚龍文化之美。

踩街活動由鐵四帝文化藝術創意團隊打頭陣，陣頭家將融合街舞的表演形式，吸引群眾目光，接著苗栗市長邱鎮軍等人進行啟動儀式後，弗莎巴西打擊樂團伴隨震天價響的擊鼓聲率先出發，後續隊伍包括螢光官將首藝陣、身聲劇場桐花仙子高蹺藝趣、特技空間的動物狂想馬戲、印第安舞團等團隊接續出場。

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踩街隊伍行經路線讓苗栗市街頭頓時繽紛不少，吸引許多民眾夾道觀賞，沿途並規劃5處定點表演，宛如夜間嘉年華；最後在苗栗火車站前的𪹚龍秀，祥龍在鞭炮煙硝瀰漫中舞動，震撼十足。

苗栗市公所表示，明天晚間在河濱公園舉辦的「𪹚龍之夜」將是系列活動最高潮，9尾祥龍輪番上陣接受炮陣洗禮，現場還有霹靂𪹚龍、親子舞龍體驗以及精彩團隊表演，歡迎民眾到場感受客庄傳統元宵節慶。（編輯：方沛清）1120203