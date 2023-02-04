台東鳳梨釋迦外銷汶萊5日啟航 拓展海外市場

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中國禁止台灣釋迦進口，台東縣政府協助拓展外銷市場，5日將有5000台斤鳳梨釋迦以海運方式銷至汶萊賣場。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月4日

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）中國禁止台灣釋迦進口，台東縣政府協助拓展外銷市場，5日將有5000台斤鳳梨釋迦以海運方式銷至汶萊賣場，如果順利將可進一步拓展至馬來西亞及中東市場。

台東縣政府農業處今天發布新聞稿表示，近2年鳳梨釋迦外銷受阻，台東縣長饒慶鈴除積極轉戰內銷市場，也持續拓展海外通路，繼去年12月拜訪新加坡NTUC連鎖超市後又有好消息，貿易商規劃2月5日啟航、預計2月13日抵達汶萊，首次以海運方式將5000台斤鳳梨釋迦銷至汶萊6個賣場。

貿易商郭姓經理表示，因汶萊本身產的釋迦果實偏酸，所以對甜度高的台東鳳梨釋迦非常喜愛，在台東縣政府團隊努力下，從今年元月即有少量鳳梨釋迦透過空運方式銷至汶萊。

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郭姓經理表示，考量空運成本昂貴，與國立台灣大學教授吳俊達合作，藉由壓差預冷及氣調櫃貯運技術，穩定運輸果實品質，首次以海運方式銷至汶萊，若此行果實品質穩定，即可以海運方式規劃拓展至馬來西亞及中東市場。

饒慶鈴表示，感謝行政院農委會、各學術單位、農會的協助，也希望農民在栽種、果園管理及分級包裝等環節更用心、杜絕蟲害，顧好果品品質，確實達到有害生物零檢出，提升競爭力，讓鳳梨釋迦銷到更多地方。（編輯：謝雅竹）1120204