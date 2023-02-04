台南迎春禮芒神穿鞋代表少雨 黃偉哲趁機籲節水

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華今天登場，土城正統鹿耳門聖母廟打造春牛及芒神（牧童）加入踩街，雙腳穿鞋的芒神造型代表雨水偏少，台南市長黃偉哲趁機呼籲節約用水。

迎春禮民俗活動於上午10時在東門城舉行，由黃偉哲與正統鹿耳門聖母廟主委王增榮等人依古禮進行祭天儀典，完成後展開踩街嘉年華，安排在地藝陣團隊、創意春牛得獎團隊等熱鬧踩街，最後於延平郡王祠舉行開春儀式。

土城正統鹿耳門聖母廟依「春牛經」打造春牛及芒神加入踩街陣容，春牛身高4尺，身長8尺，整體形象亮眼，色彩鮮豔，芒神身高3尺6寸5分，容貌少壯像，穿戴橘色文帽及鞋子。

廟方人員指出，每年春牛及芒神外觀不同，與節氣及氣候相關，芒神穿著關乎雨水多寡，今年芒神雙足穿鞋代表雨水較少，正好呼應目前南部水情不理想，提醒民眾重視寶貴水資源。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，台灣的人均用水量在全世界評比算是前幾名，民眾如果能有節水的危機意識是好事，以目前台南主要水庫蓄水量來看，因為休耕的關係，相較乾旱最嚴重的2021年，目前應該還多了約3000萬噸，也就是現在還有2億多噸。

黃偉哲表示，目前全台南1天用水量約100萬噸，應該可以撐到梅雨季節來臨，加上已提早啟動夜間減壓供水，把用水量控制在100萬噸以下，如果民眾能更節約用水，水庫蓄水可以用更久。

黃偉哲說，南高屏地區可在節水上互相幫忙，台南有9座水庫，水源卻相對較少，高雄有水源卻沒有水庫，屏東水源更豐富，成立聯合水情治理平台是不錯的概念，高雄市長陳其邁已在行政院會中提出，也很感謝高雄每天支援台南市的自來水。（編輯：謝雅竹）1120204