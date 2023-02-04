嚴防禽流感入侵有成 陳吉仲感謝眾人努力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）全世界因禽流感疫情已撲殺數千萬隻家禽，台灣業者與政府單位通力合作，阻止H5N1疫情爆發，農委會主委陳吉仲今天視察嘉義縣養雞場感謝眾人努力，讓消費者可安心食用。

禽流感疫情日漸嚴峻，陳吉仲今天在嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、嘉義縣養雞協會理事長黃國明陪同下到嘉義縣視察養雞場周邊公共區域消毒作業，並慰勞第一線防疫人員，感謝眾人努力。

陳吉仲接受媒體聯訪表示，去年秋冬檢疫專案開始實施後，農委會就密切注意國內H5N1疫情發展，阻止疫情在台灣爆發，今後防疫仍然需仰賴地方政府與農民配合，包含在養雞場周遭及進出車輛密切消毒、定期監測採樣。

陳吉仲說，針對行政院「全民共享經濟成果特別條例」，千億元將強化經濟及社會韌性，其中包括獎勵補助農業基礎設施，鼓勵農民提升養雞場硬體設施，可使家禽排泄物轉換為有機肥料、消費者糧食供應無虞、提高農民收入，達成三贏局面。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉縣家畜疾病防治所說，依國際糧食及農業組織（FAO）資料顯示，去年至今國際禽場高病原性禽流感 （HPAI）案例高達5701例，多數專家認為病毒是透過候鳥遷徙跨境傳播，造成疫情大規模爆發，美國及日本HPAI疫情創史上最嚴重的紀錄。

家畜所指出，台灣歷經2015及2017年2次禽流感大爆發，有鑑先前防疫經驗，不斷精進各項禽流感防疫措施，現以「消毒車輛GPS軌跡分析」、「禽場周邊環境監測」、「督導雞農落實場域消毒」作為主要防疫方式，使HPAI疫情危害降至最低。（編輯：郭諭儒）1120204