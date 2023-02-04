前北捷總經理沈志藏 出任桃捷公司董事長

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桃園大眾捷運公司4日召開臨時董事會，通過由前北捷總經理沈志藏（圖）接任董事長。桃捷公司指出，桃園市長張善政相中沈志藏完備的軌道專業資歷，特別延攬到桃捷公司擔任董事長，扛起營運重責。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月4日

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園大眾捷運公司今天召開臨時董事會，通過由前台北大眾捷運股份有限公司總經理沈志藏出任董事長，桃捷表示，桃園市長張善政相中沈志藏完備的軌道專業資歷，以扛起營運重責。

桃園大眾捷運公司下午發布新聞稿表示，沈志藏的學經歷豐富，是交通大學交通運輸研究所碩士，在軌道專業領域具執牛耳地位。

桃捷公司指出，沈志藏在台北巿的捷運路線擔任開疆闢土先鋒，曾服務於台北市政府捷運工程局，再到台北大眾捷運股份有限公司，並一路參與台北捷運路線規劃建置、商場營運等工作推動，包括木柵、淡水、貓空纜車等捷運線通車營運都有其身影，更曾投入貓空纜車風災搶修復駛工程。

桃捷公司說，沈志藏對桃園捷運線也不陌生，105年時曾出任桃園捷運機場線交通部的履勘委員。

桃捷公司表示，沈志藏擁有厚實的軌道專業技能及經驗，在台北大眾捷運公司先後擔任中運量運輸處長、事業部經理、供應部經理、副總經理、總經理等職務。

桃捷公司指出，張善政相中沈志藏完備的軌道專業資歷，特別延攬到桃園大眾捷運公司擔任董事長，以扛起營運的重責。（編輯：李錫璋）1120204