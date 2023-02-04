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推淨零碳排 花蓮縣府贈村里長公務用電動機車

2023/2/4 18:13（2/4 18:26 更新）
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為方便村里長公務行動方便，花蓮縣政府今年提供177名村里長每人一台電動機車。縣府指出，電動機車可直接在家中充電，不需另外安裝充電樁。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 112年2月4日
為方便村里長公務行動方便，花蓮縣政府今年提供177名村里長每人一台電動機車。縣府指出，電動機車可直接在家中充電，不需另外安裝充電樁。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 112年2月4日
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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮縣政府推動淨零碳排，購置177輛電動機車提供村里長公務使用，未來也會盤點現有公務車，目標2030年公務車及新能源機車占新售車比例35%。

花蓮縣府今天辦理112年花蓮村里長教育訓練，縣長徐榛蔚表示，177名村里長有53人為新上任，課程內容說明縣內土石流淺勢溪流的等級、災害預防及救難措施。

徐榛蔚表示，花蓮地處地震帶，天然災害較其他縣市更頻繁，災害發生時仰賴村里長協助縣府及鄉鎮公所即時判斷救援程序，呼籲村里長平日要掌握保全戶（潛在災區民眾）資訊。

為方便村里長公務行動方便，花蓮縣府今年提供177名村里長每人一台電動機車。花蓮縣府指出，可直接在家中充電，不需另外安裝充電樁，每台電動機車市價新台幣8萬元。

國裕里長杜曉炬接受媒體聯訪指出，任內第一次收到電動機車，過去都是騎自家燃油摩托車穿梭巷弄為民服務，原本就有計畫等到汰換後要改為電動車，這次收到新的電動車可提前體驗。

花蓮縣府也盤點現有公務車狀況，訂定2030年公務車及新能源機車占新售車比例35%等低碳轉型評估指標。花蓮縣府指出，因電動汽車售價較高，且花蓮境內常有需爬山的路段，會通盤檢討後逐步更換適合的低碳公務車。

花蓮縣府也鼓勵民眾淘汰老舊機車，換購電動機車，最高可補助2萬2800元。

另外，為打造花蓮縣綠色運具友善環境，全縣共設置173座電動車充電站及106座電池交換站，呼籲民眾多使用環保低污染電動車輛。（編輯：李亨山）1120204

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