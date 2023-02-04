苗栗元宵節慶𪹚龍之夜 9祥龍穿梭炮陣超震撼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2023苗栗𪹚龍系列活動4日晚間舉行「𪹚龍之夜」，前台北市長柯文哲（前左2）也出席，與苗栗縣長鍾東錦（前左）一同體驗舞龍文化。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年2月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣4日電）2023苗栗元宵節慶𪹚龍（因部分裝置無法正常顯示，常寫作「火旁龍」）系列活動今晚舉行「𪹚龍之夜」，現場鞭炮來自四面八方，9支龍隊接力在炮陣中穿梭競技，場面超震撼。

苗栗縣政府今天發新聞稿表示，元宵節慶𪹚龍系列活動的「𪹚龍之夜」下午5時在苗栗市經國路河濱公園登場，首先開放民眾舞龍體驗，同時有客家兒童合唱團的暖場表演，吸引來自各地的民眾和大批攝影愛好者湧入會場。

晚上7時許，「𪹚龍之夜」重頭戲上場，共有9支龍隊分別在3個場地輪番接受萬串炮火洗禮，現場鞭炮來自四面八方，讓龍身在煙硝中忽隱忽現，彷彿在雲霧中翻騰飛舞，盼求帶來祥瑞之氣。

隨後由「即將成真火舞團」以龍鳳呈祥及浴火鳳凰劇目帶來動感炫目的「𪹚龍25、龍飛鳳舞」作為壓軸節目。

苗栗縣長鍾東錦致詞指出，感謝客委會在傳承客家語言、文化各項事務的鼎力支持，苗栗市公所也努力推廣𪹚龍這項客庄特有民俗文化。

前台北市長柯文哲到場表示，活動現場民眾都是要看表演的，不是要聽他演講的，他是第一次參加𪹚龍活動，感到好奇也迫不及待。

苗栗縣政府表示，𪹚龍系列活動已邁入第25年，今晚由9尾祥龍輪番上陣接受炮陣洗禮，現場還有霹靂𪹚龍、親子舞龍體驗及精彩團隊表演，讓民眾感受客庄傳統元宵節慶。

2023苗栗𪹚龍系列活動自1月27日開始，活動主題分別有祥龍巡庄、客家龍神壇、祥龍點睛、貓裏客家龍競技、神龍陣祈福、民俗踩街、𪹚龍之夜，2月7日的化龍返天將為系列活動劃下句點。（編輯：戴光育）1120204