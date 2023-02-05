新港媽祖元宵出巡 柯文哲翁章梁同點起馬炮

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嘉義縣新港奉天宮5日上午舉行媽祖元宵遶境起駕活動，台灣民眾黨主席柯文哲（前排右3）、嘉義縣長翁章梁（前排左3）、新港奉天宮董事長何達煌（前排左2）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（前排左）等人一同點「起馬炮」。中央社記者蔡智明攝 112年2月5日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉義縣新港奉天宮今天上午舉行媽祖元宵遶境起駕活動，台灣民眾黨主席柯文哲與嘉義縣長翁章梁等人一同點「起馬炮」，扶神轎出巡。面對媒體詢問是否參選下屆總統，柯文哲僅笑而不語。

新港奉天宮媽祖元宵遶境今天上午啟動，超過千人的贊境團隊共襄盛舉，廟方也恢復因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷2年的「鑽轎腳」，眾多信徒把握難得的機會鑽媽祖神轎保平安。

起駕活動開始由柯文哲、翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人一同點「起馬炮」，柯文哲、翁章梁同點一門炮，點燃後翁章梁起身往後跑前，還不忘拍一下柯文哲的背叫他快跑，但柯文哲還是慢一步被炮聲嚇到摀耳朵。

趁著迎媽祖神像進入神轎出巡前的空檔，媒體詢問柯文哲是否沒有點過起馬炮，柯文哲只說2014年曾隨大甲媽祖遶境到過奉天宮；媒體進一步詢問是否會參選下屆總統，柯文哲僅笑而不語。

奉天宮董事長何達煌說，元宵媽祖遶境已是新港地區最重要的宗教慶典之一，媽祖一早出巡新港市區與古民村一帶，晚上舉行媽祖入廟安座大典，歡迎全國信眾一起來新港迎媽祖看熱鬧。（編輯：黃世雅）1120205

新港奉天宮媽祖元宵遶境5日上午啟動，廟方恢復因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷2年的「鑽轎腳」，眾多信徒把握難得的機會鑽媽祖神轎保平安。中央社記者蔡智明攝 112年2月5日