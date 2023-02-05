更多編輯台推薦新聞：
專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉
政治

專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新港媽祖元宵出巡 柯文哲翁章梁同點起馬炮

2023/2/5 11:48（2/5 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣新港奉天宮5日上午舉行媽祖元宵遶境起駕活動，台灣民眾黨主席柯文哲（前排右3）、嘉義縣長翁章梁（前排左3）、新港奉天宮董事長何達煌（前排左2）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（前排左）等人一同點「起馬炮」。中央社記者蔡智明攝 112年2月5日
嘉義縣新港奉天宮5日上午舉行媽祖元宵遶境起駕活動，台灣民眾黨主席柯文哲（前排右3）、嘉義縣長翁章梁（前排左3）、新港奉天宮董事長何達煌（前排左2）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（前排左）等人一同點「起馬炮」。中央社記者蔡智明攝 112年2月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉義縣新港奉天宮今天上午舉行媽祖元宵遶境起駕活動，台灣民眾黨主席柯文哲與嘉義縣長翁章梁等人一同點「起馬炮」，扶神轎出巡。面對媒體詢問是否參選下屆總統，柯文哲僅笑而不語。

新港奉天宮媽祖元宵遶境今天上午啟動，超過千人的贊境團隊共襄盛舉，廟方也恢復因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷2年的「鑽轎腳」，眾多信徒把握難得的機會鑽媽祖神轎保平安。

起駕活動開始由柯文哲、翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人一同點「起馬炮」，柯文哲、翁章梁同點一門炮，點燃後翁章梁起身往後跑前，還不忘拍一下柯文哲的背叫他快跑，但柯文哲還是慢一步被炮聲嚇到摀耳朵。

趁著迎媽祖神像進入神轎出巡前的空檔，媒體詢問柯文哲是否沒有點過起馬炮，柯文哲只說2014年曾隨大甲媽祖遶境到過奉天宮；媒體進一步詢問是否會參選下屆總統，柯文哲僅笑而不語。

奉天宮董事長何達煌說，元宵媽祖遶境已是新港地區最重要的宗教慶典之一，媽祖一早出巡新港市區與古民村一帶，晚上舉行媽祖入廟安座大典，歡迎全國信眾一起來新港迎媽祖看熱鬧。（編輯：黃世雅）1120205

新港奉天宮媽祖元宵遶境5日上午啟動，廟方恢復因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷2年的「鑽轎腳」，眾多信徒把握難得的機會鑽媽祖神轎保平安。中央社記者蔡智明攝 112年2月5日
新港奉天宮媽祖元宵遶境5日上午啟動，廟方恢復因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷2年的「鑽轎腳」，眾多信徒把握難得的機會鑽媽祖神轎保平安。中央社記者蔡智明攝 112年2月5日
嘉義縣新港奉天宮5日上午舉行媽祖元宵遶境起駕活動，台灣民眾黨主席柯文哲（2排右2）、嘉義縣長翁章梁（轎前白夾克者）、立法委員陳明文（2排右）一同扶神轎。中央社記者蔡智明攝 112年2月5日
嘉義縣新港奉天宮5日上午舉行媽祖元宵遶境起駕活動，台灣民眾黨主席柯文哲（2排右2）、嘉義縣長翁章梁（轎前白夾克者）、立法委員陳明文（2排右）一同扶神轎。中央社記者蔡智明攝 112年2月5日
#柯文哲
#媽祖
#翁章梁
柯文哲
苗栗元宵節慶（火旁）龍之夜 9祥龍穿梭炮陣超震撼民眾黨27歲議員接新北黨部主委 柯文哲期許放手去做
媽祖
疫情停2年 苗縣後龍慈雲宮復辦攻炮城慶元宵守護在地文化 五湖四海宴、生肖展看見工藝之美
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族