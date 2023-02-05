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出席客家新年祈福 陳其邁：致力保存客家文化

2023/2/5 13:31（2/5 13:51 更新）
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高雄市政府5日在新客家文化園區舉行新年祈福活動，高雄市長陳其邁（前中）及高雄市議會議長康裕成（前左2）、民進黨立委邱議瑩（前右2）、李昆澤（前右）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月5日
高雄市政府5日在新客家文化園區舉行新年祈福活動，高雄市長陳其邁（前中）及高雄市議會議長康裕成（前左2）、民進黨立委邱議瑩（前右2）、李昆澤（前右）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月5日
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄市政府今天在新客家文化園區舉行新年祈福活動，市長陳其邁出席表示，市府致力保存客家文化，盼讓客家文化源遠流長；近年也推動客語沉浸式教學，3月沉浸式客語非營利幼兒園將啟用。

高市府今天在新客家文化園區舉行新年祈福活動，吸引不少客家鄉親參加。陳其邁先以客家語向大家問好，接著依客家祭儀「三獻禮」祭拜，祈求天神明保佑今年風調雨順。客委會也在現場發送客家粄食，讓大家「吃平安」。

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陳其邁接受媒體聯訪時表示，高雄市近年推動客語沉浸式教學，從幼稚園到國中完整銜接，3月沉浸式客語非營利幼兒園也將啟用。另外，對於客語認證、客家建設及保存客家文化上，市府也投注很多資源，希望讓客家文化能夠源遠流長。

陳其邁並指，很多客家青年已逐漸回到客庄，作為地方創生的火車頭，讓客庄更活絡，市府未來也會在客家文化保存跟地方創生更努力，希望藉由地方創生活動，結合客家產業、觀光、農業等，讓客家地區蓬勃發展。（編輯：黃世雅）1120205

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#客語
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