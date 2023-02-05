慶濟宮參拜 林右昌：會結合人民需求和中央政策

（中央社記者王朝鈺基隆5日電）今天是元宵節，內政部長林右昌安排私人行程前往基隆市各廟宇參拜，他在七堵慶濟宮表示，會把地方和人民的需求與期待，與中央政策結合，切合大家需要和地方發展。

林右昌致詞表示，今天是俗稱「小過年」的元宵節，特別前來慶濟宮參拜，並向鄉親拜年，也懷著飲水思源、感恩的心情，感謝大家的支持，讓他在基隆市長8年任內能做出成績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林右昌說，他有機會接任內政部長，內政就是和所有人民的生活有關係，過去擔任市長時，每天都是柴米油鹽醬醋茶，最接地氣、最了解民眾生活上遇到的問題和辛苦，尤其近3年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊和影響，隨著經濟逐漸恢復，希望過去受到影響的民眾，都能慢慢回復，他也向神明祈求，保祐地方和台灣人民。

林右昌表示，他擔任內政部長後，會把地方及人民的需求與期待，與中央政策結合，切合大家需要和地方發展。因為有民眾的支持，才有今天的他，市長和部長都有任期，但他永遠是大家的好朋友，也永遠是基隆子弟，也祝大家新年快樂。（編輯：張銘坤）1120205