更多編輯台推薦新聞：
專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉
政治

專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

慶濟宮參拜 林右昌：會結合人民需求和中央政策

2023/2/5 15:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆5日電）今天是元宵節，內政部長林右昌安排私人行程前往基隆市各廟宇參拜，他在七堵慶濟宮表示，會把地方和人民的需求與期待，與中央政策結合，切合大家需要和地方發展。

林右昌致詞表示，今天是俗稱「小過年」的元宵節，特別前來慶濟宮參拜，並向鄉親拜年，也懷著飲水思源、感恩的心情，感謝大家的支持，讓他在基隆市長8年任內能做出成績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林右昌說，他有機會接任內政部長，內政就是和所有人民的生活有關係，過去擔任市長時，每天都是柴米油鹽醬醋茶，最接地氣、最了解民眾生活上遇到的問題和辛苦，尤其近3年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊和影響，隨著經濟逐漸恢復，希望過去受到影響的民眾，都能慢慢回復，他也向神明祈求，保祐地方和台灣人民。

林右昌表示，他擔任內政部長後，會把地方及人民的需求與期待，與中央政策結合，切合大家需要和地方發展。因為有民眾的支持，才有今天的他，市長和部長都有任期，但他永遠是大家的好朋友，也永遠是基隆子弟，也祝大家新年快樂。（編輯：張銘坤）1120205

#林右昌
#七堵慶濟宮
#基隆市
林右昌
彰化警下班遭毒駕撞死 林右昌南下捻香送行林右昌：市長任內未核准四接 公投應由基隆市府准駁
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族