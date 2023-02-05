台南龜子港排水護岸治理工程獲獎 助降水患風險

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府加速推動柳營地區防洪治水工程，龜子港排水護岸治理工程還於去年獲得國家卓越建設獎優質獎與台南市第四屆公共工程優質獎，相關工程將效降低柳營及六甲區淹水風險。

台南市政府今天新聞稿指出，龜子港排水護岸治理工程施作不僅注重防洪效果，並採取「剛柔並濟」工法，達到兼顧生態與安全的水環境治理目標，讓人類與生態共融，又能減少淹水面積。

台南市水利局指出，護岸治理可減少兩側農田耕作面積流失，減少約20公頃淹水面積、保障約千名人口安全，而生態工法不僅可擴大動植物棲息地區，透過增設友善魚類的庇護空間，增加魚群數量。

台南市長黃偉哲透過新聞稿指出，柳營區為重要酪農產區，但地勢低窪，以往常在雨季時傳出災情，市府相當重視如何降低水患發生機率，目前已向中央爭取超過新台幣6億元經費，完成龜子港排水系統約6100公尺排水護岸整治、2座閘門新建及4座橋梁改建等工程。

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黃偉哲指出，未來還有第2期的八老爺滯洪池工程，計畫擴建滯洪池至9.7公頃，總滯洪量計畫達27萬噸，預計113年將完成用地取得。第1期的抽水站及滯洪池工程施工中，預計今年9月底前完工。

黃偉哲指出，極端氣候下旱澇越趨分明，旱季時除了要抗旱節水，更要把握機會加緊做好治水工程，替將來的汛期預做準備，自己也把握與行政院新內閣對話機制，向中央反映地方需求，擴大並加速推動防洪治水工程。（編輯：卞金峰）1120205