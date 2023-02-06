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台灣燈會釀交通黑暗期？蔣萬安：滾動式檢討

2023/2/6 11:05（2/6 11:23 更新）
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（中央社記者陳怡璇台北6日電）2023台灣燈會在台北昨正式開幕，超過50萬人到訪。台北市長蔣萬安今天表示，接下來週末人潮更多，事前已規劃包含遊覽車停靠處及停車場費率等，燈會期間滾動式檢討。

蔣萬安今天出席台北市111學年度第2學期公私立中等學校校長會議，接受媒體聯訪時被問及台灣燈會是否衍生的「交通黑暗期」，以及機車退出人行道等議題。

蔣萬安表示，昨天開幕有非常多人潮，接下來週末會是人潮高峰期，事前交通方面的規劃，包括遊覽車停靠、停車場費率調整等都有完整安排，燈會兩週期間內，會滾動式檢討車潮人流。

蔣萬安並說，他很重視人行道改善及用路人安全，之前國外媒體稱「行人地獄」的問題，後來即刻改善。未來大至捷運建設、小至路平與人行道，會全面來推動。

媒體並追問主責教育議題的副市長林奕華為何今天沒來，蔣萬安表示，林奕華在市府還有重要會議要開，而他今天來跟各校長交換意見，希望能為下一代提供更好的教育環境、提升教育品質。

此外，日前美國在台協會處長孫曉雅來拜會北市府，媒體提問雙方談了什麼。蔣萬安表示，這是他上任後會見的首名駐華使節，他很重視跟美國的關係，過程當中就科技、金控、投資等人才交流議題交換意見。

媒體追問有無出訪美國的計畫，蔣萬安僅表示，都會做整體評估跟規劃。

蔣萬安臉書也發文表示，台北市有59個姐妹市，其中就有12個是美國城市，足見雙方關係之深厚、合作之廣泛、友誼之堅實。會中談到對加深雙邊經貿合作的共同期盼，也討論了吸引國際企業在台北投資、新創企業在台北生根的方略。（編輯：張銘坤）1120206

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