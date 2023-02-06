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土耳其震央附近台僑家人待援 土敘兩國已知逾600死
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民眾塞紅包支持清潔隊 竹市轉贈公益專戶助弱勢

2023/2/6 16:40
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（中央社記者郭宣彣新竹市6日電）清潔隊員風雨無阻清運垃圾，常有民眾塞紅包支持，新竹市政府今天表示，今年春節期間共收到282個紅包、約新台幣7萬餘元，將全數轉贈「社會救助金專戶」，幫助弱勢家庭。

環保局長江盛任向中央社記者表示，新竹市長期向民眾宣導清潔隊「只收垃圾、不收紅包」，但仍有很多熱心民眾，有感清潔人員辛勞，趁倒垃圾時塞了紅包就離開，清潔隊員因正在處理垃圾工作，無法及時歸還。

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江盛任說，今年春節期間，共收到282個紅包、金額約7萬餘元，依照往例全數轉贈「新竹市社會救助金專戶」，也讓民眾愛心能發揮最大效益，幫助更多需要的家庭。

新竹市政府今天提供新聞資料指出，統計從106年至今年，共收到紅包1787個、金額32萬2346元，已全數由清潔隊依規定交由政風室，統一辦理拒收餽贈登錄，並全數轉贈「新竹市社會救助金專戶」作公益。（編輯：方沛清）1120206

#江盛任
#新竹市政府
#新竹市
江盛任
高虹安視察警察局及環保局 慰勉相關人員辛勞
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