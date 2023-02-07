與新店簽友好MOU 日本安來市長：希望當永遠朋友

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新北市新店區長陳怡君（右3）及日本島根縣安來市長田中武夫（左3）7日在新店行政園區簽署「友好交流都市備忘錄」，雙方承諾將致力協助產業、觀光、教育、體育、文化藝術、培育人才等領域交流合作。國民黨立委羅明才（右2）與日本台灣交流協會經濟部主任有岡美奈（右）也出席觀禮。中央社記者高華謙攝 112年2月7日

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（中央社記者高華謙新北7日電）新北新店今天與日本島根縣安來市簽「友好交流都市備忘錄」，期待深化觀光等領域發展，安來市長田中武夫說，16年來努力到今天開花結果讓他非常激動，希望雙方能當永遠好朋友。

安來市位在日本島根縣東部，擁有豐富天然環境與文化資產，由於盛產鐵砂，向來以「安來鋼」的鋼材著稱，轄內「足立美術館」有日本第一庭園美稱，是享譽國際的知名景點。

新北市新店區長陳怡君及日本島根縣安來市長田中武夫今天在新店行政園區簽署「友好交流都市備忘錄」，雙方承諾將致力協助產業、觀光、教育、體育、文化藝術、培育人才等領域交流合作。立法委員羅明才與日本台灣交流協會經濟部主任有岡美奈出席觀禮。

陳怡君說，新店與安來市自2007年起開始交流，安來市更在2018年與2019年到訪，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改為視訊會談，針對經濟、觀光與教育等層面達成交流共識，也促成今天的簽署儀式。

陳怡君表示，新店區與安來市都有著名觀光景點、文化藝術與工業發展，日方今天介紹許多旅遊亮點，未來也可透過交流，尋思如何把新店偏遠山區開展成觀光景點；另外，日方這兩天會參訪景文科大、莊敬高職、寶高智慧產業園區與安坑輕軌等，期待彼此交流，為雙方帶來新氣象。

田中武夫說，安來市與新店區16年來經6次互訪，努力到今天終於開花結果，他個人非常激動，希望雙方可以當永遠的好朋友。

田中武夫說，安來市著名觀光景點包括足立美術館、傳說曾有白鷺飛來療癒腳傷的鷺鷥之湯溫泉，以及1400年以上歷史的清水寺等。此外，安來市製鐵業非常有名，新店也有裕隆汽車與科學園區，希望未來雙方在產業、觀光、教育與雙方都想發展的電競產業等方面都能更廣泛交流。

此外，陳怡君致贈由知名毫芒藝術家陳逢顯以有80年歷史的日本黑瓦創作作品，並雕刻「新店安來」字樣，象徵雙方友誼；田中武夫則以日本知名畫家橫山大觀的楓葉畫回禮，他還穿上漁民服飾，腰繫魚籠、手拿竹簍，跳起泥鰍舞，場面逗趣。（編輯：李錫璋）1120207

新北市新店區7日與日本島根縣安來市簽「友好交流都市備忘錄」，日本島根縣安來市長田中武夫（左）穿上漁民服飾，腰繫魚籠、手拿竹簍，跳起泥鰍舞，場面逗趣。中央社記者高華謙攝 112年2月7日

新北市新店區長陳怡君（右）與日本島根縣安來市長田中武夫（左）7日簽署「友好交流都市備忘錄」，陳怡君致贈由知名毫芒藝術家陳逢顯以有80年歷史的日本黑瓦創作作品，並雕刻「新店安來」字樣，象徵雙方友誼。中央社記者高華謙攝 112年2月7日