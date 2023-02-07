北市準公共托育補助加碼1000元 拚下半年上路

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）北市府表示，市長蔣萬安拍板，準公共托育補助加碼新台幣1000元，並配合中央，準公共與公共托育皆取消排富限制，拚下半年議會審議通過後即可上路。

台北市政府表示，考量送托準公共服務的家庭，負擔比送托公托更沉重，且準公共服務費用因應物價調漲，針對就托準公共托嬰中心及居家托育人員的兒童，再加碼友善托育補助1000元，從原本每月4000元提高為每月5000元；第2胎以上兒童則自每月6000元提高為每月7000元。

此外，配合中央，準公共與公共托育皆取消排富限制。據社會局估計，準公共托育補貼加碼，近6000名兒童受惠；且因取消排富，預估公托的受惠兒童人數，也會比目前的1712人再增加。

北市府指出，等4月議會開議，方案送審通過後即可上路，拚下半年實施。

育兒津貼原設有「排富條款」，即設定申請條件為綜合所得稅申報核定稅率未達20%，也就是家庭綜合所得淨額（綜合所得總額減去免稅額及扣除額）在121萬元以下。

考量到以所得稅來排富，可能對部分家庭不公平，行政院通過調整政策，將自112年元旦起，育兒津貼和托育補助都取消排富規定。（編輯：方沛清）1120207