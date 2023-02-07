高雄水情轉綠燈 市府：供水無虞但需加強節水

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高屏溪攔河堰川流量持續下降，高雄水情燈號轉綠。高雄市長陳其邁今天在市政會議指示加強水源調度及監控應變措施，並請市府各機關依權管業務調整用水且積極宣導節約用水。

高雄市政府水利局今天新聞稿表示，今年冬季南部降雨量減少，高雄市主要水源高屏溪攔河堰川流量也遞降，今天經濟部水利署召開會議，高雄市水情由代表「水情正常」的藍燈，調整為代表「水情提醒」的綠燈。

水利局表示，目前公共用水取供正常，因應水情日漸嚴峻，持續即時掌握水情，並加強水源調度，澄清湖水庫蓄水率已由先前約63％提升至80％。

陳其邁今天在市政會議指示，水利局邀集南區水資源局及自來水公司加強水源調度及監控應變措施，並請市府各機關依權管業務調整用水且積極宣導節約用水。

水利局表示，伏流水及抗旱水井已整備完成，隨時可上陣，今年新鑿抗旱水井至2月6日已有6口可供水，預計可於2月底11口全數供水，每日增4.7萬噸備援水源。

另外，鳳山及臨海水資源中心每日穩定供應再生水7.4萬噸供產業用水，未來可因應枯旱期間產業需求每日再增供1.3萬噸，穩定產業用水，增加自來水調度量能。

水利局並指，鳳山、臨海，楠梓、岡橋、大樹及旗美等6處污水處理廠每日共可提供約1.8萬噸回收水作為非人體接觸，如沖洗街道、工地防止揚塵、澆灌等次級使用。

水利局表示，目前水情進入綠燈階段，雖不影響民生及產業用水，仍需落實節水，呼籲市民共體時艱，隨時關緊水龍頭，並回收重複使用，共同投入抗旱行動，使珍貴的水資源最有效運用。（編輯：郭諭儒）1120207