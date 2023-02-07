金門身障協進會疫期遇困境 縣長允助連結相關資源

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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）社團法人金門縣身心障礙福利協進會人員今天拜會縣長陳福海，表達專業人力難覓、財務狀況等困境，尋求縣府協助；陳福海指示，輔導協進會盤點服務與計畫，持續連結相關資源。

金門縣身心障礙福利協進會理事長黃鉦峰偕同常務理事李松德等人下午4時到縣府，展開「與縣長有約座談會」，陳福海率社會處長葉媚媚與副處長李廣榮等人，與協進會人員交流。

陳福海表示，禮運大同篇所提「鰥寡孤獨廢疾者」都是縣府念茲在茲、優先關懷的對象，也是施政服務重點，期盼團隊秉持「勤政親民」精神，公私協力共同服務在地身心障礙者。

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協進會表示，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，協進會在人力招募、募款、服務場地尋覓等，都遭遇許多困境，與縣府研商如何改善困境。

陳福海表示，協進會已成立多年，早年對於身障福利倡導有諸多貢獻，近年團體面臨許多挑戰，但縣府施政無法獨厚特定團體，縣府團隊會持續主動協助，輔導協會盤點未來可投入的服務與計畫，持續連結相關資源，未來始能在各項考核獲得佳績，爭取到更多資源。（編輯：陳仁華）1120207