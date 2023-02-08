安坑輕軌2/10通車 3/13正式營運票價20元起

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（中央社記者高華謙新北8日電）安坑輕軌10日通車並試營運1個月。3月13日正式營運票價20元起，每天上午6時到隔日凌晨0時載客。雙城站到景文科大站尖峰班距約10分鐘；安康站到十四張站尖峰班距為7.5分鐘。

新北大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，2月10日至3月12日試營運期間，凡持電子票證可免費搭乘，無電子票證則須購買單程票；營運時間為上午10時至下午6時，班距10分鐘，將視現場人潮調整，最密班距可達6分鐘。

新北捷運公司說，3月13日正式營運後，每日營運時間為上午6時至隔日凌晨0時，票價比照淡海輕軌採階梯費率制，從新台幣20元起跳，最高25元，也將比照淡海輕軌推出常客回饋金計畫，搭乘每滿200元即可回饋50元。

此外，正式營運後運行模式分為「全程車」與「區間車」，全程車從雙城站（K1）到十四張站（K9），行駛時間約21分鐘；區間車則從安康站（K6）到十四張站（K9），行駛時間約9分鐘。

其中安康站到十四張站是兩種模式的重疊區間，尖峰班距平均7.5分鐘，離峰班距平均15分鐘；雙城站到景文科技大學站尖峰班距則為10到15分鐘，離峰班距平均15分鐘。

新北捷運公司說，為慶祝安坑輕軌正式通車，10日下午1時將舉行試營運首發車啟航活動，供120名民眾搶先搭乘，搭乘首發車民眾還可獲贈通車紀念明信片、當日站戳紀念一日票及市集抵用券100元。民眾可在當天中午12時起在安坑輕軌十四張站1樓入口處領取號碼牌。

與此同時，新北捷運公司還推出「好事乘3」安坑通車限定紀念禮盒，共有3瓶紀念款啤酒，分別代表淡海輕軌、環狀線及安坑輕軌，並以工字型軌道造型設計精巧開瓶器，在安坑輕軌十四張站販售，限量200組，每人限購1組。

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另外十四張站還有「遊植感市集」，以植物及自然、手作主題為主的攤商及現場音樂表演，還有可加蓋通車紀念章的安坑輕軌通車紀念明信片，以及每份新台幣350元的超值福袋，歡迎民眾搭乘安坑輕軌並逛逛市集。

新北捷運公司表示，串連新店與安坑地區的安坑輕軌全線7.5公里，從雙城站（K1）到十四張站（K9）共設9座車站，十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，安坑居民前往雙北將節省15到20分鐘。（編輯：李錫璋）1120208