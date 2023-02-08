新竹縣擴建婦幼館 將增設早療日間托育機構

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新竹縣政府8日在婦幼館前舉辦開工動土典禮，擴建竹縣婦幼館為2樓，待民國113年完工後，可增設早療日間托育機構、公共托育家園等，擴大社福服務量能。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月8日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹縣人口快速增長，新竹縣政府今天表示，竹縣婦幼館原1樓空間將增建為2樓，待民國113年完工後，可增設早療日間托育機構、公共托育家園等，擴大服務量能。

新竹縣政府今天在婦幼館前舉辦開工動土典禮，縣長楊文科致詞表示，新竹縣在去年底人口突破58萬人，其中0到14歲的幼年人口佔全縣總人口數約16%，65歲以上老年人口約占13%，顯示竹縣人口結構年輕、老化情形和緩。

楊文科說，這次婦幼館增建工程，也開啟新竹縣早期療育服務里程碑，盼舒緩早期療育家庭與照顧者的壓力，並擴大婦女、公托等服務。

社會處長陳欣怡向中央社記者表示，新竹縣婦幼館原1樓空間將增建為2樓，1樓和地下室會整建，加強建物結構的同時增加空間，預計113年底完工啟用。

陳欣怡說，目前規劃在1樓設置發展遲緩兒童早期療育通報轉介暨個案管理中心、早療日間托育機構新竹縣家庭教育中心、公共托育家園提供0至2歲兒童公托服務、以及社會福利辦公室等。

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陳欣怡表示，2樓將設婦女福利服務中心、托育資源中心、新住民家庭服務中心、多功能教室等，為更多家庭提供福利和服務。

新竹縣政府新聞資料指出，因應婦幼館擴建工程，原館內9個單位，除新竹縣家庭教育中心及新竹縣政府警察局交通警察留原址外，其餘如現代婦女教育基金會、中華人權兒童協會等7個單位，皆已暫時遷移他處，持續服務民眾，待婦幼館擴建完工就會遷回。（編輯：方沛清）1120208