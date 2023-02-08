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衛生局長懸缺恐影響長照政策 北市：按規劃執行

2023/2/8 18:53
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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市議員秦慧珠指出，市長蔣萬安從去年就職至今，仍找不到衛生局長，恐影響蔣萬安選前提出的長照政策；北市府今天表示，衛生局相關業務都按規劃執行，人事確定就公布。

秦慧珠發布質詢資料指出，日前收到北市府所屬機關首長通訊錄，發現衛生局長仍是代理職，至今還未找到接任衛生局長的人選，恐讓蔣萬安在參選期間開出的長照政策難實現。

秦慧珠說，蔣萬安去年9月間曾發布長照三箭政見，包含6個月內增加台北市500張長期照護床、補助參與計畫的私人機構每床每月新台幣2萬元、提供有遠距通報救援設備需求的長者每人每月1200元設備補助。

她表示，蔣萬安提出長照三箭政見規劃完成時間是6個月，預估在今年6月中旬要完成，但像北市聯合醫院的長照床位共273床，要在6個月內增加500床，必須非常努力。

秦慧珠說，至於政見提到要增加500床，包含補助參與計畫的私人機構每床每月2萬元，牽涉到市府補助計畫何時完成公告、開始徵選，每月每床補助2萬元，預計有多少床，規模多大等問題。

她指出，蔣萬安選前提出的長照三箭政策牽涉到計畫內容、執行期程和預算，半年內要完成非常不易，何況只剩4個多月必須完成，但卻因衛生局長仍未有人選，要如何執行此政策，蔣市府需要加緊腳步。

對此，台北市政府發言人羅旺哲回應，北市衛生局相關業務，都會按照既定規劃持續進行，至於相關人事，一旦確定，就對外公布。（編輯：方沛清）1120208

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