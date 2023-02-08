為土耳其祈求平安 高雄愛河沿岸點亮一片藍光

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土耳其及敘利亞接壤地區發生強震，死傷慘重，高雄愛河沿岸8日晚間點上土耳其藍色燈光，為土耳其祈求平安。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）土耳其南部與敘利亞發生強震，高雄愛河沿岸今晚點上土耳其藍色燈光，祈求平安。高雄市長陳其邁說，要和所有高雄人表達最深祝願，願傷者早日康復、逝者安息，災區盡早復原。

陳其邁晚間在臉書Facebook表示，今天晚上的愛河沿岸，亮起一片清澈的土耳其藍，象徵帶來希望及能量，以城市母親之河的光芒，向遠方友國傳遞祝福的想望，為土耳其祈求平安。

陳其邁說，1999年921大地震時，土耳其救難隊第一時間伸出援手，至今台灣人仍感念在心，昨天台灣即時派遣救難隊，奔赴第一線救援。

陳其邁還說，清澈的土耳其藍，對土耳其人有著深厚的寓意，它是藍色清真寺中鑲嵌藍釉瓷磚折射出的藍色光芒，也是土耳其玉的顏色，而土耳其玉製作成的藍眼石可以保佑平安。

高雄今晚透過愛河智慧控制燈光系統，在愛河沿岸及六座橋體，共同亮起象徵希望、能量的土耳其藍色，傳遞平安與希望，凝聚高雄人的信念。

陳其邁表示，將與所有高雄人一起表達最深祝願，也為土耳其祈求平安，願傷者早日康復、逝者安息，災區盡早復原，也祈願台灣赴土耳其執行任務的搜救隊弟兄姊妹和搜救犬，一切平安。

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市府文化局表示，即日起至12日晚間7時30分至午夜12時，以愛河智慧燈光串聯輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋等6座橋體和河岸燈光進行連動，透過燈光編程讓愛河亮起一片土耳其藍，為土耳其祈求平安。

土耳其南部與敘利亞接壤地區發生一系列地震，其中包括規模7.8和7.5的強震，造成數以千計建築物倒塌，搜救人員仍在寒冷天候下與時間賽跑，希望從斷垣殘瓦中救出生還者。台灣救援隊已前進災區協助救援。（編輯：方沛清）1120208