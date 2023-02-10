大林蒲遷村 高市府允建社宅、提高私有地價購金額

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第4次大林蒲遷村說明會將召開，高雄市政府10日表示，除經濟部原規劃興建250戶出租型安置住宅外，也爭取興建500戶社會住宅，合計750戶，照顧無房無地弱勢遷村戶。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄市政府在與經濟部共同召開第4次大林蒲遷村說明會前夕表示，將建750戶安置住宅與社會住宅，照顧無房無地弱勢遷村戶；私有住商土地協議價購價格也由每坪14.05萬元提高到14.5萬元。

高雄市政府與經濟部預定明天上午10時在中油大林蒲活動中心召開第4次大林蒲遷村安置計畫書（草案）說明會，高雄市長陳其邁將比照前3次說明會，出席與居民面對面溝通，回應民眾訴求，期盼遷村能有進展，幫助大林蒲居民歡喜換新厝。

高市府都發局長吳文彥今天透過新聞稿表示，因應土地成本提高，本次說明會做出調整，私有住商土地協議價購價格將由每坪新台幣14.05萬元提高到每坪14.5萬元，不論選擇領取現金或房屋方案民眾，都將換得較高協議價購價額，保障大林蒲居民財產權。

此外，在大林蒲遷村安置計畫中，除經濟部原規劃興建250戶出租型安置住宅外，也爭取內政部協助於安置地區興建500戶社會住宅，合計750戶，優先提供大林蒲無自有房屋、且符合社會住宅資格居民申請居住；全市其他社會住宅也會保留一定名額供申請，盼藉由多元方案照顧大林蒲居民及弱勢。

吳文彥說，經過幾次說明會及平時諮詢、協調與討論，遷村方案及補償已有一定共識，市府將持續以「保障居民居住權、財產權及社會權」為原則，與經濟部共同提出對大林蒲居民最優惠且具保障的遷村方案，兌現基本承諾。

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有關遷村計畫書（草案）及歷次修訂資料，市府與經濟部已經將相關電子檔公佈在大林蒲遷村計畫資訊網（https://dalinpu.kcg.gov.tw/DRP/web_page/index.jsp）及經濟部工業局網站（https://www.moeaidb.gov.tw/ctlr?PRO=idx2015），民眾如有相關疑問，可洽大林蒲專案辦公室（0800-600177、07-3315333），或大林蒲遷村服務中心（07-9735369）。（編輯：唐聲揚）1120210